Von Barbara Hordych

Detailansicht öffnen Thomas (Valentin Rosenberger) träumt in Ostberlin davon, zu seinem Vater in den Westen zu flüchten. (Foto: Jona Schloßer)

Im Jahr 1966 erlebt der zehnjährige Thomas in Ostberlin mit, wie seine Mutter abgeholt und in eine Klinik eingewiesen wird. "Meine Mutter hatte keinen Schaden", ruft der Junge wütend, als seine Oma ihn mit der Nachricht beruhigen will, "dass in ihrem Kopf etwas nicht richtig war" und sie deshalb jetzt von netten Ärzten behandelt würde. Er beschließt, heimlich zu seinem Vater, der in Westdeutschland lebt, aufzubrechen. Und ahnt nicht, dass er bei seiner Flucht auf den Grenzsoldaten Johannes stoßen wird, der mit einer eigenen Vater-Geschichte zu kämpfen hat. "Verzeih mir Vater" ist einer von 60 Beiträgen, die beim Münchner Jugendfilmfestival "Flimmern & Rauschen" vom 18. bis zum 28. März ins Heimkino gestreamt werden können. Gedreht hat ihn der 20-jährige Jona Schloßer, der sich zurzeit an mehreren Filmhochschulen für Regie bewirbt, "die Zu- und Absagen müssten in den nächsten Wochen bei mir eintreffen", erzählt er. Sein Kurzfilm führt zurück in die Zeit der ehemaligen DDR. Der Bezug zur Vergangenheit ist familiär gegeben. "Die Großeltern mütterlicherseits stammen von dort, sie waren Musiker, nutzten die Gelegenheit einer Konzertreise, um im Westen zu bleiben." Ihre neunjährige Tochter, Jonas spätere Mutter, konnten sie erst nach der Flucht "freikaufen", so Schloßer. Der kleine Thomas indes wird an der Grenze aufgehalten werden. Sein Schicksal ist von wahren Begebenheiten inspiriert, erzählt Schloßer. Im Abspann ist ein Bild des zehnjährigen Jörg zu sehen, der am 14. März 1966 zu den jüngsten Opfern an der Grenze gehörte.

Den Kurzfilm setzte Schloßer als "One-Man-Show" um, wie er es selbst nennt. Er übernahm Buch, Regie und Schnitt. 5000 Euro sammelte er mithilfe eines Crowdfundings, dazu kam die Unterstützung vieler Helfer. Angefangen mit Schauspielern, die ohne Gage drehten bis hin zu den Unterstützern, die ihm einen Trabi und eine - deaktivierte -, aber originale Kalaschnikow als Filmwaffe für die Dreharbeiten zur Verfügung stellten. Historische Uniformen und Alltagsgegenstände aus der ehemaligen DDR "kruschte" er sich auf Ebay zusammen, sagt Schloßer. "Wie man mit einem kleinen Budget einen großen Film macht", darüber wird er am 20. März im Livestream beim Festival-Talkformat Glitch & Noise erzählen.

Natürlich wäre es schön, wenn das Festival, das in erster Linie auch ein Netzwerktreffen junger Filmschaffender ist, live stattfinden könnte. Aber Festivalleiter Thomas Kupser und sein Juniorfestivalleiter Vincent Wild haben sich etwas Besonderes ausgedacht für die diesjährige digitale Ausgabe. Ein eigens angefertigtes virtuelles Kino, für dessen Besuch man sich einen Namen und einen Avatar wählen und sich sodann mit aktiviertem Mikrofon frei bewegen kann. Die Atmosphäre wird von authentischen Geräuschen begleitet - vor dem Eingang sind es Straßengeräusche, im Kinofoyer ist das Dröhnen der Lautsprecher aus der Ferne zu vernehmen. Und im Café ist es dann möglich, sich auf ein virtuelles Pläuschchen am Tresen niederzulassen. Mit seiner Begleitung oder mit Bekannten, deren Avatare man zufällig an der - originalen - Stimme erkennt. Fast wie im richtigen Leben also.

Wie gewohnt werden die besten Filme aus fünf altersgerecht gestaffelten Kategorien sowie ein Film der Sonderkategorie "Diversität" ausgezeichnet. Für Abwechslung im virtuellen Raum sorgt dabei der technische Schwerpunkt der diesjährigen Preisverleihung: das analoge Telefon. "Gemeint ist das klobige Teil mit der langen Schnur, das nicht in die Hosentasche passt", sagt Kupser und lacht. Die Gewinner, die live angerufen und zugeschaltet werden, können sich auf eine historische Erfahrung freuen.

Jugendfilmfestival flimmern & rauschen, ab Donnerstag, 18. März, www.flimmernundrauschen.de