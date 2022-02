Von Barbara Hordych, München

Detailansicht öffnen Erste Handreichungen, wieder in Präsenz: Mitglieder des Jugendclubs (vorne: Robin Waldenburg, Selma Ahrens, hinten: Vincent Tandler, Annika Bachl) proben ihr selbst geschriebenes Stück. (Foto: Veronika Eckbauer)

Es dauert etwas, bis man sich in dem Stück zurechtgefunden hat. Aber wie sollte es auch anders sein. Schließlich müssen auch die Darsteller erst einmal wieder zusammenfinden unten im Hofspielhaus, nach den vielen Unterbrechungen der vergangenen Monate. Trotzdem haben sie es geschafft, sind sie heute hier, beim Probendurchlauf kurz vor der Premiere von "Ich hab Angst um uns in meiner Utopie". Eine Eigenproduktion des Jugendclubs, in der sie ihre Gedanken und Zukunftsvisionen zu Mini-Szenen verarbeitet haben.

Da zeichnet eine Darstellerin scheinbar beliebige Dreiecke und Kreise an die Tafel, nicht ahnend, was diese "geränderten" Bilder bedeuten. "Du hast ja einen Baum und eine Wolke gezeichnet!" ruft eine alte Frau aus. "Gibt es das wirklich da draußen?" fragt Mira Huber überrascht. Die Schauspielerin leitet gemeinsam mit dem Autor Sascha Fersch den Jugendclub, ist aber heute eingesprungen für eine erkrankte Darstellerin. Corona halt, da muss man flexibel sein. Darin sind alle der Anwesenden geübt durch die vergangenen zwei Jahre, in denen sie zwischen Home-Schooling und Kontaktverboten versuchten, dennoch so etwas wie ein eigenes Leben zu führen. "Wir hatten viel Zeit für die Stückentwicklung, schreiben und sich mit den anderen über Zoom darüber austauschen war immerhin möglich", sagt Robin Waldenburg in einer Pause. Die anderen nicken. "Es war schwierig, sich zu Hause zu beschäftigen. Da war das Stück so eine Art Sport, man hatte was, wo man geistig am Ball bleiben konnte", sagt Vincent Tandler. Und schon geht es weiter, die rare Zeit des Miteinanders muss genutzt werden. Es sind beklemmend-absurde Situationen, die sie präsentieren, oft genügt ein kleiner Dreh, um von der Realität zur Dystopie zu wechseln.

Eine junge Frau (Annika Bachl) erfährt im Stadtpark, dass ihr kleiner Bruder weggelaufen ist; sie soll ihn suchen und vor der Sperrstunde nach Hause bringen. Parallel wird sie angefunkt, sie müsse ins Krankenhaus, als Einspringerin für eine Kollegin in der Notaufnahme. Was tun? Das Problem wirkt wie eine Schirach-Anordnung, was wiegt schwerer, das individuelle Schicksal des Bruders oder das Allgemeinwohl der Unfallopfer? Doch das junge Ensemble geht einen Schritt weiter. Denn bei der Entscheidungsfindung erlebt die junge Frau, dass sie gar nicht entscheiden darf. Statt ihrer diskutieren zwei Roboter-Ratgeber das Problem - untereinander. Als sie sich dem widersetzen will, wird sie sofort von zwei Gesetzeshütern abgeführt.

Eine beklemmende Erfahrung macht auch ein junger Mann (Vincent Tandler), der gerade aus dem Koma erwacht: Eine penetrant gut gelaunte Ärztin, die direkt dem Morgenradio entsprungen sein könnte, informiert ihn darüber, dass man seine Beine austauschen wolle: gegen tolle Cyborg-Gliedmaßen, "mit denen er sogar einen Marathon laufen könnte". Das Beunruhigende dabei: Der Patient und Marathon-Läufer in spe stimmt dem Eingriff begeistert zu. Nur ein Freund, am Krankenbett zu Besuch, äußert leise Einwände. Umsonst. "Was passiert eigentlich mit dem Unnützen, wenn alles Unnütze unnütz ist?" will in einer anderen Szene jemand wissen. Da stellen Wissenschaftler peinlich berührt fest, dass ein kleiner Prozentsatz der genmanipulierten Bevölkerung einen Fehlersatz enthält. Die betroffenen Zwei- bis Sechsjährigen töten? Oder lieber den Fehler in der Öffentlichkeit verschweigen?

Oft genug waren junge Menschen in den vergangenen zwei Jahren nur Gegenstand der Betrachtung - wenn überhaupt. Sie selber kamen eher selten zu Wort. Umso interessanter, nun von ihnen zu hören.

Ich hab Angst um uns in meiner Utopie, Premiere am 8. Februar, 20 Uhr, Hofspielhaus