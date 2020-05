Die Einrichtungen des Kreisjugendrings haben ihre Arbeit so gut es geht ins Internet verlagert - das oberste Ziel der Sozialpädagogen ist es, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben

Ein Work-out! Ronja und die anderen sind sich schnell einig. Immerhin haben sie das zuletzt ja schon mal gemacht, und weil es allen so viel Spaß bereitet hat, wollen sie nun wieder eine kleine Turneinheit starten. Mit diesem Ergebnis endet die Videokonferenz, die anderen Kinder und Jugendlichen werden gleich über Instagram benachrichtigt.

Wegen der Corona-Pandemie ist der Abenteuerspielplatz (ASP) Neuhausen immer noch geschlossen. Aber weil viele Kinder und Jugendliche, die sonst zum Spielen, Basteln und Freunde treffen dort hinkommen, schon direkt nach der Schließung fragten, wie man trotz Corona in Kontakt bleiben könne, verlagerten Einrichtungen des Münchner Kreisjugendrings (KJR) ihre Jugendarbeit ins Internet: Das Laimer Jugendzentrum richtete eine Art virtuelles Jugendzentrum ein, in dem man über Videocalls miteinander in Kontakt bleibt, der Spielplatz hinter dem Rumfordschlössl im Englischen Garten bietet verschiedene Bilderrätsel an und die Musisch-kreative-Werkstatt in Fürstenried hält auf ihrer Homepage verschiedene Koch- und Basteltipps bereit.

Die Sozialpädagogen rund um Nicole Endrich vom ASP Neuhausen haben für ihre digitale Jugendarbeit die sozialen Netzwerke für sich entdeckt. "Man muss die Jugendlichen dort abholen, wo sie sowieso schon sind", erklärt Endrich ihre Strategie. Für ihre "Stammkinder", wie Endrich diejenigen nennt, die oft vorbeikommen und die sie alle persönlich kennt, gibt es deshalb eine - selbstverständlich geschlossene - Instagram-Gruppe, in der man sich austauscht und die Ergebnisse der Tages-Challenge postet: Mehrfach pro Woche legen Endrich, ihre Kollegen und ein paar Jugendliche, die wie Ronja zum Organisationsteam gehören, eine Aufgabe fest. So haben sie etwa schon mit Klopapier jongliert, Origami-Elefanten gebastelt oder eben ein Work-out gemacht. Jedes der knapp 40 Gruppenmitglieder führt die Aufgabe für sich durch und hält sie auf Video fest, das dann in der Gruppe geteilt wird. Für die Jugendlichen wie Ronja oder Mia, die ebenfalls Teil des Organisationsteams ist, sind die Aufgaben zwar kein Ersatz für die Nachmittage auf dem Abenteuerspielplatz, "aber man freut sich schon über den Ersatz", sagt Mia. Und Ronja findet: "Man hat auf jeden Fall Unterhaltung, auch wenn es nicht dasselbe wie normalerweise ist."

Neben dem Programm für die Stammkinder gibt es auf der Website des ASP Rätsel, Spiele und andere Vorschläge für Aktivitäten, die man zu Hause oder zu zweit machen kann. Zudem haben Endrich und ihre Kolleginnen eine Station auf dem ASP eingerichtet, in der man mittwochs Bastel-Sets für zu Hause abholen kann - unter Wahrung der Mindestabstände.

Zwar wollen die Sozialpädagogen die Kinder und Jugendlichen so viel wie möglich selbst bestimmen und machen lassen, an den Challenges des Tages aber nehmen sie selbstverständlich auch teil. Und so hängt Nicole Endrich zwei Stunden nach der Videokonferenz, bei der das Work-out beschlossen wurde, im Rentierkostüm an einer Stange und macht Klimmzüge. Das Outfit haben sich Ronja, Mia und die anderen gewünscht, sie kennen es von der Weihnachtsfeier des ASP und wollten es mal wieder sehen. Doch es geht nicht nur um Unterhaltung: Endrich und ihren Kollegen ist es wichtig, mit Ronja, Mia und den anderen in Kontakt zu bleiben - denn nicht nur die Jugendlichen vermissen den Trubel auf dem Abenteuerspielplatz.