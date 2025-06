Von Philipp Crone

„Das da drüben ist der wichtigste Mensch in diesem Stadion“, sagt der Mann in Reihe acht und deutet nach oben. Auf Jürgen Muth. Und Jürgen Muth lächelt. Es kommt selten vor, dass er so gepriesen wird. Es kommt sogar selten vor, dass er erkannt wird. „Die Spieler des FC Bayern wissen im Zweifel gar nicht, wer ich bin“, sagt er. Und nach der Logik des 60-Jährigen, Geschäftsführer der Allianz Arena, ist das auch gut so. Da kann man sich fragen: Was ist das für eine Logik? Und wenn er der wichtigste Mensch in diesem Stadion ist, wie der Touristenführer gerade zu einer 20-köpfigen Gruppe gesagt hat, die eben erst zu den Champions-League-Tönen aus dem Spielertunnel zum heiligen Rasen gehen durfte und sich nun in den ersten Reihen ausgiebig umschaut, dann ist gleich die nächste Frage: Warum ist der denn so wichtig?