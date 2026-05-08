Es gehört zum demokratischen Prozess, dass bei Stadt-Regierungswechseln auch die Posten von Referatsleitern neu vergeben werden. Das verhält sich ähnlich wie bei der Besetzung von Ministerien auf Landes- oder Bundesebene. Trotzdem macht einen guten Referatsleitenden aus, eher ein kenntnisreicher Verwaltungsfuchs zu sein als ein ambitionierter Parteipolitiker. In München erinnern sich viele noch an den Streit um die Nachfolge des parteilosen Kulturreferenten Anton Biebl in den Jahren 2024/25.