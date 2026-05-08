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Kulturpolitik in Augsburg, Nürnberg, MünchenKann der weg? Wie Bayerns Metropolen gerade ihre Kulturreferenten abschaffen

Lesezeit: 4 Min.

Jürgen Enninger war von 2020 bis vergangenen Sonntag Chef des Referats für Kultur, Welterbe und Sport in Augsburg. Davor hat der gebürtige Niederbayer fünf Jahre lang das referatsübergreifende Kompetenzteam für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt München geleitet.
Jürgen Enninger war von 2020 bis vergangenen Sonntag Chef des Referats für Kultur, Welterbe und Sport in Augsburg. Davor hat der gebürtige Niederbayer fünf Jahre lang das referatsübergreifende Kompetenzteam für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt München geleitet. Robert Haas

Bis Sonntag war Jürgen Enninger Augsburgs Kulturreferent. Infolge der Kommunalwahl hat nicht nur er seinen Posten eingebüßt  – dieser wurde gestrichen und der Bildungsreferentin zugeschlagen. Schwabens Metropole ist nicht die einzige Kommune, die so handelt.

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Es gehört zum demokratischen Prozess, dass bei Stadt-Regierungswechseln auch die Posten von Referatsleitern neu vergeben werden. Das verhält sich ähnlich wie bei der Besetzung von Ministerien auf Landes- oder Bundesebene. Trotzdem macht einen guten Referatsleitenden aus, eher ein kenntnisreicher Verwaltungsfuchs zu sein als ein ambitionierter Parteipolitiker. In München erinnern sich viele noch an den Streit um die Nachfolge des parteilosen Kulturreferenten Anton Biebl in den Jahren 2024/25.

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