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Jüdisches Neujahrskonzert in MünchenDen Frieden herbeisingen

Lesezeit: 2 Min.

Tenoraler Glanz: Die beiden Kantoren Nachman Turgeman und Yitzhak Zelman (von links) beim jüdischen Neujahrskonzert im Prinzregententheater.
Tenoraler Glanz: Die beiden Kantoren Nachman Turgeman und Yitzhak Zelman (von links) beim jüdischen Neujahrskonzert im Prinzregententheater.
Foto: Thomas Dashuber

Das Jewish Chamber Orchestra Munich und zwei Kantoren feiern im Prinzregententheater das traditionelle jüdische Neujahrskonzert. Die Stimmung ist mitreißend.

Von Klaus Kalchschmid

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Die zweite und letzte Zugabe – der viel besungene Frieden in „Hevenu shalom alechem“ – zündete dann so richtig beim Jüdischen Neujahrskonzert 5787 des Jewish Chamber Orchestra unter Daniel Grossmann im Prinzregententheater, launiges Mitsingen und Mitklatschen wie zuvor auch schon eingeschlossen.

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