Die zweite und letzte Zugabe – der viel besungene Frieden in „Hevenu shalom alechem“ – zündete dann so richtig beim Jüdischen Neujahrskonzert 5787 des Jewish Chamber Orchestra unter Daniel Grossmann im Prinzregententheater, launiges Mitsingen und Mitklatschen wie zuvor auch schon eingeschlossen.
Jüdisches Neujahrskonzert in MünchenDen Frieden herbeisingen
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Das Jewish Chamber Orchestra Munich und zwei Kantoren feiern im Prinzregententheater das traditionelle jüdische Neujahrskonzert. Die Stimmung ist mitreißend.
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