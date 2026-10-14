Das Jewish Chamber Orchestra Munich und zwei Kantoren feiern im Prinzregententheater das traditionelle jüdische Neujahrskonzert. Die Stimmung ist mitreißend.

Tenoraler Glanz: Die beiden Kantoren Nachman Turgeman und Yitzhak Zelman (von links) beim jüdischen Neujahrskonzert im Prinzregententheater.

Die zweite und letzte Zugabe – der viel besungene Frieden in „Hevenu shalom alechem“ – zündete dann so richtig beim Jüdischen Neujahrskonzert 5787 des Jewish Chamber Orchestra unter Daniel Grossmann im Prinzregententheater, launiges Mitsingen und Mitklatschen wie zuvor auch schon eingeschlossen.