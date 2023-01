Von Magdalena Zumbusch

Da ist diese monströse Zahl: 123423801. Sie leuchtet in roten Ziffern auf einer digitalen Anzeigetafel. Seit der Eröffnung der Ausstellung "Die letzten Europäer" im Jüdischen Museum zählt sie rückwärts. Die Installation ist wie ein mahnender Prolog für diese Schau. Die 123 Millionen, das sind die Toten, welche europäische Kriege und Gewalttaten im 20. Jahrhundert insgesamt gefordert haben. Eine Zahl, die wohl noch nicht einmal vollständig ist, obwohl auch die Opfer der Untaten eingerechnet wurden, die von europäischen Mächten außerhalb des Kontinents begangen wurden.

Spätestens seit dem Ukrainekrieg leidet der Glaube an das Friedensprojekt Europa

So exponiert an den Anfang gestellt, soll die Installation den Ursprungsgedanken des europäischen Projekts als friedenstiftendes Unterfangen in Erinnerung bringen - bevor es um die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums ging. Seit dem Ukrainekrieg ist der Glaube an die europäischen Friedensordnung erschüttert. Auch der Wirtschaftsraum EU erlebt nicht erst seit dem Brexit eine Krise. Trotz enttäuschter Hoffnungen in das Friedens- und Wirtschaftsprojekt aber, so wird deutlich, glaubt das Kuratoren-Team an Europa. Dabei haben Felicitas Heimann-Jelinek, Michaela Feuerstein-Prasser und Projektleiter Hanno Loewy den Fokus der in Zusammenarbeit mit dem jüdischen Museum Hohenems entstandenen Ausstellung auf jüdische Beiträge gelegt, die die Entwicklung der EU gefördert und ihr letztlich ihr heutiges Gesicht gegeben haben. Dass es davon zahlreiche gibt, sei vielen gar nicht bewusst, sagt Heimann-Jelinek.

Die Ausstellung beleuchtet diese Beiträge jüdischer Persönlichkeiten zum Projekt Europa mit Texttafeln und Videos. Da sind beispielsweise Walther Rathenau und seine Schriften zur europäischen Zollunion. Oder die Gedanken Walter Benjamins aus dem Jahr 1940, die der Schau ihren Titel geben: "Man fragt sich, ob die Geschichte nicht im Begriff ist, eine geistreiche Synthese von zwei nietzscheanischen Begriffen zu schmieden, nämlich die des guten Europäers und die des letzten Menschen. Das könnte den letzten Europäer ergeben. Wir alle kämpfen darum, nicht zu einem solchen zu werden."

Zu jeder Texttafel gehört ein thematisch verknüpftes Videointerview, geführt von Heimann-Jelinek, Feuerstein-Prasser und Loewy etwa mit dem Politiker Daniel Cohn-Bendit zur Frage nach einer Sozialunion in Europa. Zeitlich eingegrenzt ist der Blick weitgehend auf das 20. Jahrhundert, an manchen Stellen kommen jüngere Entwicklungen wie die in Griechenland oder die Corona-Krise zur Sprache. Der Ehrgeiz der Ausstellung, "sechzehn Schlüsselthemen der EU" abzudecken, ist teils überfordernd. Zudem betreffen nicht alle im engeren Sinne das europäische Projekt, sondern sind wie im Fall von Umwelt- und Feminismus-Bewegung weltweit drängende Themen.

Vertiefende Einblicke in die Recherche der Kuratoren gibt die begleitende Textsammlung. Dabei lässt die Schau ihre Hoffnung, dass Europa die erstarkende nationalen Bewegungen, die Wirtschaftskrisen und den aktuellen Krieg überstehen kann, spürbar werden.

"Die letzten Europäer", bis 21. Mai, Jüdisches Museum München, Sankt-Jakobs-Platz 16.