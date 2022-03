Das Jüdische Museum Augsburg-Schwaben bietet zwei Gaststipendien für Menschen aus der Ukraine an. Vergeben werden sollen diese an Kuratorinnen, Kuratoren oder wissenschaftliche Mitarbeitende ukrainischer Museen mit Bezug zur jüdischen Geschichte des Landes, teilte das Museum am Mittwoch mit. Die Stipendien würden eine sechsmonatige Mitarbeit im Jüdischen Museum Augsburg-Schwaben vorsehen und seien durch private Spenden finanziert.Mit den Stipendien will das Museum zum einen Mitarbeitenden aus ukrainischen Museen eine Perspektive in Deutschland bieten und gleichzeitig persönliche Hilfe in dieser schwierigen Situation leisten.