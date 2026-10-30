Die 40. Jüdischen Kulturtage sind eröffnet – unter anderem mit Leonard Cohen. Der kanadische Sänger ist zwar vor zehn Jahren gestorben, sein Song „Hallelujah“ aber fasziniert noch immer. Am Donnerstagabend etwa im Cuvilliéstheater in der Münchner Residenz, vorgetragen von Kantor Chaim Stern, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Dirigent Tomer Adaddi und im Duett mit Laila Nöth.

„I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord“: So beginnt das Stück – ein Verweis auf König David aus dem Alten Testament. Das Zwiegespräch mit Gott habe in der jüdischen Kultur eine lange Tradition, hat Moderator Gil Bachrach zur Einstimmung von der Bühne herunter erklärt. Und das Zwiegespräch, das Stern, Nöth und das Orchester darbieten, greift auf das Publikum über. Zum Klimax schallt der „Hallelujah“-Refrain aus knapp 500 Kehlen durch den im kurbayerischen Rokoko gestalteten Theaterraum. Danach: großer Applaus. Nicht zum einzigen Mal an diesem Abend.

Bekannte Münchnerin bei TV-Castingshow : Laila Nöth will „The Voice of Germany“ werden Sie baute mit ihrem Vater Wolfgang Nöth die Theaterfabrik auf, war Gesellschafterin der Lach- und Schießgesellschaft. Jetzt fühlt sich die 32-Jährige frei, ihren Popstar-Traum anzugehen. SZ Plus Von Michael Zirnstein ...

„Gemeinsam im Klang der Kultur“: Das ist das Motto der Kulturtage, die bis zum 24. November Konzerte, Lesungen, Filme, Ausstellungen, Gespräche bieten. „Gerade in dieser Zeit wollen wir zeigen, dass der Alltag nicht nur aus schlechten Nachrichten besteht“, sagt Leiterin Judith Epstein, die Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition, am Anfang der Eröffnungsgala.

Als die Kulturtage 1986 aus der Taufe gehoben wurden, sei die Synagoge in einem Hinterhof in der Reichenbachstraße gestanden, sagt Epstein. Und es sei viel von der „Gnade der späten Geburt“ die Rede gewesen – eine Wendung, die man auch als Bestreben deuten konnte, das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte doch endlich zur Geschichte zu erklären.

Damals sei das jüdische Leben in Deutschland klein und eher versteckt gewesen. Aus diesem Nischendasein sei es herausgetreten. Seit 2006 steht die Ohel-Jakob-Synagoge im Zentrum Münchens. Aber was „in dieser Zeit“ eben auch heißt, das sprechen alle Rednerinnen und Redner an diesem Festabend an: Antisemitismus. Von rechts. Von links. Aus der gesellschaftlichen Mitte. Im Kulturbetrieb. In einem erschreckenden Ausmaß.

Seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 erlebe man „die schlimmste Welle an Antisemitismus seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt der Landtagsabgeordnete und Bis-vor-kurzem-Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Die Hamas findet häufig Erwähnung.

Am ausführlichsten auf die Terrororganisation und ihre Taten geht Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in ihrer Rede ein. Die Propaganda der Terroristen verherrliche den Tod. Die wohl stärkste Botschaft, die man dem entgegensetzen könne: Das Leben zu feiern.

Klöckner erzählt von ihrem Besuch in Israel am Ort des Nova-Festivals, das am 7. Oktober 2023 überrannt wurde. Und davon, welche Losung sie von dort mitgenommen habe: „We will dance again“ – wir werden wieder tanzen. Sie habe sich gefragt, ob das ein Versprechen sei oder Trotz. In jedem Fall sei es „die Weigerung, den Terroristen das letzte Wort zu überlassen“.

Warum sie für den Abend nach München gekommen sei? Sie habe ein Zeichen setzen wollen, sagt sie: Es sei unerträglich, wie in Berlin, „der Stadt aus der heraus die Vernichtung der Juden geplant wurde“, aktuell Antisemitismus zelebriert werde. Das wolle sie nicht hinnehmen. „Das ist ganz wichtig. Deshalb bin ich auch da.“ Dafür erntet sie ausgiebigsten Applaus.

Eine Schlüsselfigur fehlt an diesem Abend: Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie musste kurzfristig absagen. Das Alter. Am Donnerstag beging sie ihren 94. Geburtstag. Ihre Lebensleistung fand vielfach Erwähnung.

Bevor die Gala in den von OB Dominik Krause („die Jüdischen Kulturtage sind älter als mancher Oberbürgermeister“) ausgerichteten Empfang überging, gab Schauspielerin Sunnyi Melles eine dreiteilige Lesung – unter anderem mit Anklängen von Ephraim Kishons Satire „Warum ich ein Fußballfan bin“. Von Leonard Cohen bis Harry Kane: Kultur kann tatsächlich viel verbinden.