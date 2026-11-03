Unter dem Motto „Gemeinsam im Klang der Kultur“ bieten die 40. Jüdischen Kulturtage bis zum 24. November Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen, Ausstellungen und Gespräche. „Gerade in dieser Zeit wollen wir zeigen, dass der Alltag nicht nur aus schlechten Nachrichten besteht“, sagte die Leiterin Judith Epstein, Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition, beim Eröffnungsfestakt im Cuvilliéstheater. In dessen Rahmen hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in ihrer Rede aber auch betont , wie unerträglich es sei, wie in Berlin, „der Stadt, aus der heraus die Vernichtung der Juden geplant wurde“, aktuell Antisemitismus zu erleben sei.

Im Cuvilliéstheater : Jüdische Kulturtage werden mit viel Applaus und einem Hallelujah eröffnet Kantor Chaim Stern und fast 500 Stimmen im Cuvilliéstheater: Beim Festabend der 40. Jüdischen Kulturtage trifft emotionale Berührung auf mahnende Worte. Von René Hofmann ...

Für das Jubiläumsfestival haben Judith Epstein und ihr Team ein Programm kuratiert, bei dem erstmals die Liberale Jüdische Gemeinde München Beth Shalom zwei Programmpunkte mit verantwortet. Das ist der Fall bei der Vorführung des Dramas „Block 10“ am 10. November um 19 Uhr in der Hochschule für Fernsehen und Film, bei der außer Judith Epstein auch C. Bernd Sucher, der Vorstandsvorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde München, die Einführungsworte spricht.

Der Film „Block 10“ widmet sich einem der dunkelsten Kapitel der NS-Medizingeschichte: Im Konzentrationslager Auschwitz wurde 1943 der sogenannte Block 10 als Ort medizinischer Experimente an jüdischen Frauen eingerichtet. Hunderte Frauen wurden dort Opfer menschenverachtender und brutaler medizinischer Versuche. Der Film macht die Geschichte dieses Ortes und das Schicksal der Frauen sichtbar, in den Hauptrollen sind Axel Prahl, Moritz Führmann, Johannes Zirner und Bibiana Beglau zu sehen.

C. Bernd Sucher ist der Vorstandsvorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde München. Foto: privat

Am Filmtalk im Anschluss nehmen die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf, die Autorin und Produzentin Alice Brauner und der Regisseur Marcus O. Rosenmüller teil.

Das Thema „Antisemitismus in den Medien“ greift der Kulturtage-Talk um 15. November um 16 Uhr im Literaturhaus München auf. Moderator Gil Bachrach, Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition, spricht mit Medienschaffenden über die Fragen „Wie wird jüdisches Leben in Deutschland heute in den Medien dargestellt?“ und „Welche Rolle spielen Sprache, Bilder und Berichterstattung bei der Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden – und wo beginnt die Reproduktion antisemitischer Stereotype?“.

Davon ausgehend diskutieren Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Sascha Chaimowicz, Chefredakteur des Zeit-Magazins, Dorothea Schupelius, Stellvertretende Politikchefin von Welt TV, sowie der Focus-Autor Jan Fleischhauer über die Verantwortung der Medien, den Umgang mit antisemitischen Narrativen und den Einfluss sozialer Medien auf öffentliche Debatten.

Unter dem Titel „TABU. Kunst, Gesellschaft und Verdrängung“ widmet sich das interdisziplinäre Vermittlungsformat Denkraum Deutschland 2026 einem der herausforderndsten Themenkomplexe des gesellschaftlichen Miteinanders. 20 Künstler und Künstlerinnen, darunter auch der Konzept- und Performancekünstler Jan Kuck, die sich mit Religion, Rassismus, psychischer Gesundheit, Krankheit und Tod auseinandersetzen, treten mit Experten verschiedener Fachrichtungen und dem Publikum in den Dialog.

Die Ausstellung wird in der Pinakothek der Moderne am 22. November um 12 Uhr eröffnet. Der Beitrag von Jan Kuck wird unter anderem unterstützt von der Ilse Blank-Mezger-Hesselberger Stiftung und dem Förderverein und Freundeskreis NS-Dokumentationszentrum München.

Christina Biwank, Solobratschistin der Dresdner Philharmoniker. Foto: David Nuglisch

Eine Klangreise zwischen Erinnerung und Zukunft unternimmt der musikalisch-literarische Abend am 24. November um 19.30 Uhr im HP8. In ihrem Kammerkonzert spielen Christina Biwank, Solobratschistin der Dresdner Philharmoniker, und die Münchner Pianistin Anne Schätz Werke jüdischer Komponistinnen der letzten 200 Jahre. Mit Werken von Helene Liebmann, Ruth Schönthal, Minna Keal und Sarah Feigin gestalten sie einen musikalischen Raum, der ein bewusstes Zeichen für ein lange überhörtes Repertoire setzt. C. Bernd Sucher liest dazu Passagen aus seinem Buch „Rahels Reise“, das von der Geschichte seiner eigenen Familie inspiriert ist.

Mit dem Triptychon „Rabbithole“ zum NS-Unrecht von Martin Valdés-Stauber geht es schließlich am 20. und 21. November in den Werkraum der Münchner Kammerspiele. Frangiskos Kakoulakis erzählt auf der Bühne von seinen Recherchen zu den Patienten- und Patientinnenmorden der Nationalsozialisten – zu den Opfern zählten auch die Kammerspiele-Schauspielerinnen Emmy Rowohlt und Eva Kessler. Kakoulakis, der mit Trisomie 21 lebt und seit 2020 im Ensemble der Kammerspiele ist, sucht in den Nachgesprächen den Austausch mit dem Publikum.

40. Jüdische Kulturtage München, bis 24. November, Informationen unter www. juedischekulturtage.de