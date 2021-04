Von Jakob Wetzel

Diese Geschichte beginnt eigentlich viel früher. Eva Ehrlich ist die neue Frau an der Spitze von Münchens liberaler jüdischer Gemeinde Beth Shalom. Am 21. März ist sie von den Mitgliedern online gewählt worden; sie, die Publizistin, Herausgeberin des größten jüdischen Online-Dienstes in deutscher Sprache "Hagalil". Nun ist sie zusätzlich Vorsitzende der kleineren der beiden jüdischen Gemeinden in der Stadt. Doch um zu erklären, warum sie das wollte, warum sie kandidiert habe, fange sie lieber ganz von vorne an, sagt sie: bei ihrer Kindheit - was erstaunlich ist, denn Eva Ehrlich ist 73 Jahre alt, und Beth Shalom gibt es erst seit 1995. Doch die Geschichte, warum sie sich für diese Gemeinde einsetzen möchte, hat mit ihrer Familie zu tun, damals in Prag. Sie hat mit Heimat zu tun, und mit der Liebe.