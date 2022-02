Die Schriftstellerin Judith Schalansky erhält in diesem Jahr den Carl-Amery-Literaturpreis. Der Preis, mit 6000 Euro dotiert und alle zwei Jahre vom Verband deutscher Schriftsteller in Bayern vergeben, soll an den Münchner Schriftsteller und Umweltaktivisten Carl Amery und sein Lebenswerk erinnern. Schalansky, so die Jury, erweise sich nicht nur in ihren Büchern, sondern auch als Herausgeberin und Gestalterin der Reihe "Naturkunden" als "zutiefst ökologisch interessierte Autorin im Sinne Carl Amerys, die dem nature writing einen festen Platz in der deutschsprachigen Literatur sichert". Die Preisverleihung findet am 9. April, dem 100. Geburtstag Amerys, im Literaturhaus München statt.