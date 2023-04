Von Jutta Czeguhn

Was für ein ungewöhnlicher Beginn für eine Lesung. Eben hat Literaturhaus-Chefin Tanja Graf, wie es sich für eine Gastgeberin schickt, zu einer Lobeshymne über Judith Hermann ausgeholt: Endlich wieder in München ... Weltkarriere ... "Sommerhaus, später" ... Sound einer ganzen Generation ... Jubel im gesamten Feuilleton-Wald. Es folgt freudiger Begrüßungsapplaus aus dem ausverkauften Saal. Und dann dieser Satz auf die Frage von Moderator Günter Keil, wie sie mit derlei Seligpreisungen umgehe: "Ich muss gestehen, dass ich gerade gar nicht hingehört habe." Ups! Arroganz? Koketterie?

Doch Judith Hermann hat Selbstberauschtheiten, wie sie aktuell andere männliche Textproduzenten hinlegen, nicht nötig. Sie habe da diese "Absencen" zu Beginn einer jeden Lesung, reiner Schutz, denn würde sie zuhören, ihre Nervosität wäre nur noch größer. Die Schriftstellerin sagt das mit ihrer ruhigen, bedachten Erzählstimme, der man die Berlinerin anhört. Sie gibt noch andere Ängste preis. Keine einzige Kritik habe sie über ihr neues Buch "Wir hätten uns alles gesagt" gelesen. Sie habe sich völlig in Sicherheit gebracht. Gerade weil dieser Text, ursprünglich für die Frankfurter Poetik-Vorlesungen verfasst, privater geworden sei als sonst.

Dann sagt sie noch etwas sehr Wunderbares: Lesereisen seien dazu da, ein Buch zu verschlingen, es gehöre dann ganz den Lesern. "So kann ich es loswerden, zu Hause ins Regal stellen und feststellen, dass ich es möglicherweise geschrieben habe." Judith Hermann wird also - schön, sich das vorzustellen - irgendwann wieder an ihrem großen Schreibtisch im Haus in Friesland vor einem leeren Blatt Papier sitzen und mit Blick auf den Deich ein neues Buch beginnen.