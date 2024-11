Von Martin Bernstein

Spezialeinsatzkräfte der bayerischen Polizei haben in den frühen Morgenstunden sechs Wohnungen in Stadt und Landkreis München durchsucht. Mit der Razzia wollen das Landeskriminalamt (LKA) und die Münchner Generalstaatsanwaltschaft gegen judenfeindliche Hasskriminalität vorgehen. Gleichzeitig drangen Polizisten – darunter Spezialeinheiten – in die Wohnungen von 13 weiteren Beschuldigten im übrigen Freistaat ein, um Beweismaterial sicherzustellen. Durchsuchungen gab es auch bei einem Mann und einer Frau im Landkreis Erding und in der Kreisstadt Ebersberg.