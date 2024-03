Von Dirk Wagner

In einer Zeit, in der das Chaos herrscht, würden die Massen "pompöse Narren" dulden, heißt es in "Panic Attack", der ersten Single-Auskopplung des neuen Judas-Priest-Albums "Invincible Shield". So, wie sich deren früherer Hit "Breaking The Law" gegen den damaligen Thatcherismus in Großbritannien ausgesprochen hatte, warnt jener weitere politische Song der 1969 gegründeten Band nunmehr vor solchen Massen, die Populisten wie Donald Trump in die Hände spielen. "Tatsachen stoßen auf taube Ohren, wenn ein verbitterter Mob ihre Ängste schürt", warnt Sänger Rob Halford darin.