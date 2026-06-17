Lange Filmnacht im „Theater viel Lärm um Nichts“. Ausschnitte aus 40 Jahren Bühnenleben. Der Zeremonienmeister des Abends, Arno Friedrich, war gerade mal sieben Jahre alt und ging in Nürnberg zur Schule, als hier 1986 alles begann. Im kleinen Theatersaal im Westtrakt der Pasinger Fabrik, im Raum mit der „unseligen Mittelsäule“ und dem Güterverkehrsdonner vom nahen Bahnhof. Friedrich hat alte VHS-Kassetten, TV-Material, eben alles, was er in die Finger bekommen konnte, gesichtet und digitalisiert. Die Filmschnipsel sind grieselig, der Ton oft knarzend, wie aus einem Blecheimer. Und doch ist alles ganz magisch und wundervoll an diesem ersten Filmabend, einem von vieren, Motto „Forever Young“.