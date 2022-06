Von Andreas Pernpeintner, München

Man kennt den Werkkontext, und doch ist es immer wieder staunenswert, berühmte Einzelstücke wie Chopins e-Moll-, A-Dur- und Des-Dur-Prélude (Regentropfen) in jenem großen Zusammenhang der 24 Préludes op. 28 zu erleben, in den sie eigentlich gehören. Was Chopin hier komponiert und gruppiert hat, ist nicht nur ein Tableau pianistischer Vielseitigkeit und Herausforderung, sondern auch ein Zyklus, der mit seinem Durchschreiten des Quintenzirkels (parallele Molltonarten inklusive) einem strengen Aufbau folgt.

Dennoch herrscht das romantische Empfinden vor - zumal, wenn mit Juan Pérez Floristán bei "Klassik vor Acht" im Herkulessaal ein Pianist mit solch gutem Gespür für warme Tongebung an den Tasten sitzt. Natürlich braucht es die bei den sanften Stücken. Aber selbst donnernde Virtuosität oder gar eruptive Kraft wie im f-Moll-Prélude klingen bei Floristán stets kontrolliert und haben auch eine konziliante Komponente. Das erzeugt große Eleganz. Oft agiert Floristán dabei spieltechnisch aus einer ruhigen Grundhaltung heraus, vermeidet allzu extrovertierte körperliche Sperenzchen. Ab und an aber wird doch deutlich, dass er auch die große pianistische Geste im Repertoire hat, wenn sie gut passt. Das ist sehr überzeugend.

Die Darbietung von Ravels fis-Moll-Sonatine ist im Anschluss, trotz deutlich anderer Harmonik und Klangfarbe, eine sehr stimmige Fortsetzung dieser Musizierhaltung. Ein markanterer Wandel tritt mit Gershwins "Three Préludes for Piano" ein. So prägnante Rhythmik wie bei diesen Stücken gab es an diesem Abend noch nicht zu hören. Auch hier aber eignet sich Floristáns geschmeidiges Spiel hervorragend, um die Musik charmant zu beleuchten. Besonders schön ist, wie er den sanften Blues des Andante-Préludes einfängt. Alberto Ginasteras "Danzas Argentinas" op. 2 sind dann vollgriffig effektreiches Virtuosenhandwerk, bevor Floristán den Abend still mit Debussys "La Fille aux cheveux de lin" beschließt.