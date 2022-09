Betrachtet man Fotos des 70 Meter langen Panoramas in San Francisco, wird klar, dass man eine ganze Weile schauen kann, ohne sich sattzusehen. Das schwarz-weiße Mural des französischen Fotografen und Streetart-Künstlers JR mimt den Maßstab seiner vorherigen Projekte. Plakataktionen an Hochhäusern in New York, Favelas in Rio de Janeiro oder der Mauer im Gazastreifen zeigten immer wieder, dass JR keine Kunst für einige wenige, sondern deutlich sichtbare Botschaften für alle senden will. Das Panorama in San Francisco zeigt Menschen, die JR mit seinem mobilen Fototruck fotografiert und in der beeindruckenden Collage zusammengestellt hat. Ganz normale Leute sind es, die den Künstler inspirieren und in seinen Arbeiten Raum finden. Für die Ausstellung "JR: Chronicles" in der Kunsthalle München kommen die Fototrucks an verschiedene Orte der Stadt. Menschen können sich fotografieren lassen und ihre Portraits dann neben unzähligen anderen plakatiert in der Stadt begutachten. An dem Projekt "Inside Out" nahmen bereits 445 000 Menschen aus knapp 140 Ländern teil.

Mobiles Fotostudio, 9.-15. September, zwischen 12 und 18/19 Uhr, am MUCA, HP8 und 5 Höfe. Weitere Termine und Standorte unter www.kunsthalle-muc.de