Seinen Namen verbirgt er hinter dem Akronym JR, trägt immer einen Hut und seine Augen versteckt er stets hinter einer Sonnenbrille, aber ihnen entgeht nichts. Und was er mit seinem unbestechlichen Blick durch die Kamera sieht, zeigt er den Menschen und stellt ihnen damit auch Fragen. Etwa den russischen Bomberpiloten, denen er im März in Lwiw auf einer 45 Quadratmeter großen Plane das Gesicht des ukrainischen Mädchens Valeriia entgegenhielt, kürzlich war dieses großflächige Foto auch auf dem Odeonsplatz zu sehen.

Der 1983 geborene französische Street-Art-Künstler hat seinen Weg in den Banlieues seines Landes begonnen und danach die Welt in den Blickpunkt gerückt - all die Menschen, die sich dort behaupten müssen, wo Krieg, Gewalt und Unrecht herrschen. Nun zeigt die Kunsthalle (Theatinerstr. 8) noch bis zum 15. Januar 2023 in der großen Einzelschau "JR: Chronicles" seine wichtigsten Werke, die er in den Straßen dieser Welt fotografiert und dort auch überlebensgroß ausgestellt hat. Es ist die bisher größte Retrospektive des Künstlers, der mit seinen Bildern nicht nur unseren Blick verändern, sondern auch Grenzen überwinden und Brücken zwischen Menschen bauen will.