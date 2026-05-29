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„Enjoy Schatz“ an den KammerspielenJovana Reisinger erschafft sich selber

Lesezeit: 2 Min.

Fast wie Boticellis Venus: Nadège Meta Kanku (links) und Jovana Reisinger.
Fast wie Boticellis Venus: Nadège Meta Kanku (links) und Jovana Reisinger. Armin Smailovic

„Enjoy Schatz“ ist nach der Berliner Uraufführung in München aufgeschlagen. Mit Reisinger selbst und der hinreißenden Nadège Meta Kanku als ihr Schriftstellerinnen-Alter Ego.

Von Sabine Leucht

Der Plan ist klar: Ein autofiktionaler Essayroman über eine sexuell aktive Frau muss her, der „irgendwie easy, juicy, locker und cute“ werden soll, also ganz anders als alles, was sonst so über Sex zu lesen ist. „Easy, juicy, locker und cute“, das ist auch die Selbstbeschreibung von Jovana Reisinger, die vom vorwiegend jungen Publikum mit Applaus empfangen wird, als sie die Therese-Giehse-Halle der Münchner Kammerspiele betritt.

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