Der Plan ist klar: Ein autofiktionaler Essayroman über eine sexuell aktive Frau muss her, der „irgendwie easy, juicy, locker und cute“ werden soll, also ganz anders als alles, was sonst so über Sex zu lesen ist. „Easy, juicy, locker und cute“, das ist auch die Selbstbeschreibung von Jovana Reisinger, die vom vorwiegend jungen Publikum mit Applaus empfangen wird, als sie die Therese-Giehse-Halle der Münchner Kammerspiele betritt.