"Der kürzeste deutsche Witz heißt Auschwitz", hat der große jüdische Theatermann George Tabori einmal gesagt. Ein böser, anstößiger Satz, mit dem er sich aber mit Sigmund Freud kurzgeschlossen hat, der als Kern jeden Witzes eine Katastrophe ausgemacht hat. Auch Joshua Cohens Romankoloss "Witz" (880 Seiten) beginnt dystopisch: Am Weihnachtsabend des Jahres 1999 sterben alle Juden in den Vereinigten Staaten, mit Ausnahme der männlichen Erstgeborenen. Am Ende wird nur Benjamin übrig bleiben, der vollständig ausgewachsen, mit Bart und Brille auf die Welt kam - und zum gehypten Messias wird. Am 23. März liest der Autor im Literaturhaus. Mit dabei ist Ulrich Blumenbach, der Übersetzer.

Joshua Cohen: Witz, Lesung, 23. März, 20 Uhr, Literaturhaus München, im Saal und im Stream, Karten unter www.literaturhaus-muenchen.de