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Sänger von „Cordula Grün“„Ich hätte mich niemals zu sagen getraut, dass es mir keinen Spaß mehr macht“

Lesezeit: 5 Min.

„Ich hatte einfach kein Selbstvertrauen. Ich mochte auch nicht, dass andere mich bewerten“, sagt Josh alias Johannes Sumpich über die Zeit, als sein Erfolg ihn überrollte.
„Ich hatte einfach kein Selbstvertrauen. Ich mochte auch nicht, dass andere mich bewerten“, sagt Josh alias Johannes Sumpich über die Zeit, als sein Erfolg ihn überrollte.
Foto: Philipp Hirtenlehner

Josh hatte den Hit, den alle hören und mitsingen wollten. Doch irgendwann wollte er selbst nicht mehr auf die Bühne. Ein Gespräch über „Cordula Grün“, Depressionen und den Moment, in dem Erfolg keine Freude mehr macht.

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Der Partyhit „Cordula Grün“ hat den Sänger Josh über die österreichischen Grenzen hinaus berühmt gemacht. Vorgezeichnet war dieser Weg nicht: In seiner Jugend galt Johannes Sumpich als Nachwuchstalent an der klassischen Gitarre, spielte Bach und studierte später Jazz. Auf dem Nachhauseweg hörte er Eric Clapton und Bryan Adams – und träumte davon, als Popmusiker auf großen Bühnen zu stehen. Sein Traum wurde wahr: Als Josh füllt er Hallen und ist eine der festen Größen des Austropop. Doch dann passierte etwas, womit Josh nicht gerechnet hatte: Er hatte es geschafft. Doch oben angekommen, zeigte sich, dass Josh etwas Elementares verloren hatte: den Glauben daran, dass das sein Traum war.

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