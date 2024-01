Muss man im Februar mit Vorsätzen fürs neue Jahr durch sein? Nein, findet die Schauspielerin und Autorin, die im vorigen Jahr für ihre Vorlage für die Filmkomödie "Pommes mit Mops" die Drehbuchförderung der Initiative "Der besondere Kinderfilm" bekam. Ihren wichtigsten Vorsatz für 2024 beschreibt sie so: "Unsere Demokratie und offene Gesellschaft stützen und stärken, wo ich nur kann. Also: Her mit der Inspiration und allem, was uns innerlich reich macht, damit wir entspannt und freundlich bleiben!" Inspirieren lässt sich die Berlinerin, wenn sie in München ist, vom hiesigen Kulturleben: Theater, Ausstellungen und Literatur. Als Schauspielerin ist sie derzeit übrigens auch zu sehen: In der achtteiligen Serie "School of Champions" spielt sie die Chef-Skitrainerin, die die Schüler eines Elite-Ski-Internats an ihre Grenzen bringt (ARD-Mediathek ab 9. Februar).