Andreas ist obdachlos und alkoholsüchtig. Im letzten Frühling seines Lebens geschehen für den ehemaligen Kohlearbeiter eine Reihe außergewöhnlicher Wunder. Er kommt an viel Geld, will es zurückbringen, gibt es aus, findet neues, betrinkt sich davon, findet neues, betrinkt sich ... und gelangt damit in einen Kreislauf, dessen Ausweg schließlich sein eigener Tod ist. Aber es ist ein leichter und schöner Tod – so heißt es im Original.