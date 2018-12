7. Dezember 2018, 17:18 Uhr Stadtgeschichte Joseph Leoni - ein Künstler im Schatten seiner Frau

So sah die "Leoni-Villa" am Ostufer des Starnberger Sees aus.

Der sizilianische Sänger suchte in München sein Glück und fand es am Starnberger See. Eine Doppelbiografie gibt auch Einblick in das damalige gesellschaftliche Leben.

Von Wolfgang Görl

Anfang der 1820er Jahre scheint Joseph Leoni am Ende zu sein: Er ist Mitte 50, beruflich geht es eher bergab als bergauf, sein Ersuchen, nach 35-jähriger Dienstzeit etwas mehr Geld zu bekommen, ist ebenso abgelehnt worden wie sein Vorschlag, einen zusätzlichen Job zu übernehmen. Seine Ehe ist schon lange nicht mehr zu retten, und auch seine Wohnsituation ist notorisch prekär. Wenn es so weiter geht, wird er im Alter ein freudloses Leben führen müssen.

Leoni steht am Abgrund, doch schon ...