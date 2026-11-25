Beim Rudi hört für ihn der Spaß auf: Josef Hader spielt in „Schöne Seelen“ einen Diskothekenbetreiber namens Herbert. Es sind die Neunzigerjahre an der spanischen Costa Brava, und der Österreicher lebt mit Rudi in einer Villa samt Voliere. Denn Rudi ist ein Kakadu, der Aussteiger und neu eingestellte Diskotheken-Mitarbeiter Freddy (August Diehl) soll auf den Vogel aufpassen. Das macht er auch, nur nicht richtig: Freddy chillt, Rudi büxt aus, Herbert ist sauer. „Du bist so a Oarschloch!“

Das könnte das Ende dieser Männerfreundschaft sein, aber Herbert verzeiht dem verpeilten Freddy – und zieht ihn immer tiefer in seine zwielichtigen Geschäfte hinein. „Schöne Seelen“ ist Tragikomödie und Absteiger-Ballade zugleich, das jüngste Werk von Tom Schreiber („Dr. Alemán“) feierte im Sommer beim Filmfest München Premiere. Es hat einen ganz eigenen Rhythmus und ist vor allem dank der tollen Schauspielleistungen eine Schau.

August Diehl zeigt sich als Schluffi mit Schnauzer und fragwürdiger Frisur von einer neuen Seite, Josef Hader hat als dubioser Diskotheken-Impresario den besten Auftritt im Film: Er singt den Stephan-Remmler-Schlager „Keine Sterne in Athen“ so schrecklich schief, dass Alkohol für alle Anwesenden keine Alternative mehr ist, sondern der einzige Ausweg. Auch so kann man als Wirt Geschäfte machen.

Wer den Wiener Schauspieler und Kabarettisten live erleben möchte, hat am 30. November in München Gelegenheit dazu: Da findet in den Kammerspielen eine (bereits ausverkaufte) Lesung mit ihm und seinem Kollegen Alfred Dorfer statt, zuvor (um 17.30 Uhr) kommt Hader in den Rio Filmpalast und stellt „Schöne Seelen“ dem Kinopublikum vor. Ob er auch singt?

Schöne Seelen, D 2026, Regie: Tom Schreiber, Montag, 30. November, 17.30 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46; bundesweiter Kinostart am 26. November