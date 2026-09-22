Josef Schmids Karriere verlief nicht immer glatt. Doch jetzt wird er überraschend bayerischer Justizminister. Übernimmt er auch das Amt als Bezirksvorsitzender der Münchner CSU?

Im vollen Saal des Nockherbergs gedemütigt zu werden, das kennt nicht nur Josef Schmid. Aber 2008 wurde der damalige Oberbürgermeister-Kandidat der CSU in München vom Fastenprediger bei der Starkbierprobe besonders hart angefasst, als vorprogrammierter Verlierer „Seppi“ brutal bloßgestellt. Zum Schluss ließ ihn Bruder Barnabas noch im Publikum aufstehen. „Damit man sieht, wer Sie gewesen sind“, sagte er. Vor 18 Jahren galt Schmid auf dem Nockherberg schon als Vergangenheit.