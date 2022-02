München bleibt trotz allem für Künstler attraktiv: Auch die katalanische Pianistin Jordina Millà lebt seit einiger Zeit hier. Die 38-Jährige hat in Rotterdam und Paris klassisch Klavier studiert, doch prägend war in dieser Zeit die Begegnung mit ihrem Landsmann Agustí Fernández, der grauen Eminenz unter den freien Improvisatoren der Jazzszene von Barcelona. Das verschob Millàs Schwerpunkt auf die zeitgenössische improvisierte Musik. Nach ihrem Solo-Debütalbum "Males herbes" 2018 arbeitete sie mit Gleichgesinnten in ganz Europa zusammen, mit der österreichischen Tänzerin Iris Heitzinger, dem Trompeter Axel Dörner und der Sängerin Almut Kühne aus Berlin, mit dem Schlagzeuger Yorgos Dimitriadis oder dem Gitarristen Andreas Willers. Und weiterhin mit Agustí Fernández (demnächst wird ein Duo-Album der beiden erscheinen) und seinem Zirkel. Zu dem gehört auch der großartige britische Avantgarde-Bassist Barry Guy, und im Duo mit ihm tritt Jordina Millà jetzt im Schwere Reiter auf. "Essential Sonances" heißt das Programm, dessen Klänge sich aus dem Moment ergeben werden.

Jordina Millà & Barry Guy, Fr., 25. Feb., 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Straße 114a, www.schwerereiter.de