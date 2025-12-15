Am Ende gab es kein Halten mehr. Nach dem letzten Ton von „Nessun dorma“ brauste der Applaus in der Isarphilharmonie wie ein Orkan auf und die Philharmonie Baden-Baden unter Constantine Orbelian hatte mit ihrem Nachspiel keine Chance mehr. Endlich war Jonathan Tetelman wie auch schon mit „E lucevan le stelle“ aus Puccinis „Tosca“ bei den unverwüstlichen Schlagern angekommen, konnte er aus dem Vollen einer farbenreichen, strahlenden Tenorstimme schöpfen, die sich auch vorher schon facettenreich gezeigt hatte, etwa mit dem wunderbar weihnachtlichen „Panis Angelicus“, Georges Bizets „Agnus Dei“ oder einem „Ave Maria“, das Tetelman geschickt auf die Melodie der Arie „Tutto tramonta“ aus Umberto Giordanos „Fedora“ getextet hatte.

Eher unbekanntes, nicht minder berückendes Repertoire präsentierte Jonathan Tetelman mit „È la storia del pastore“ aus Francesco Cileas „L‘Arlesiana“ oder der verzweifelten Arie des Romeo vor der vermeintlich toten Julia aus Riccardo Zandonais „Giulietta e Romeo“. Jenseits der strahlenden Spitzentöne konnte sich der amerikanische Tenor als großer Gestalter mit gehaltvollem Timbre vor allem in der Mittellage erweisen.

Das Konzert, das unter dem Titel „Ein Abend geistlicher Lieder, Poesie und Leidenschaft“ stand, begann – nach Händels „Ankunft der Königin von Saba“ – mit dem „Pietà, Signore“, das verschiedenen Komponisten zugeschrieben wird, was nichts an seiner Qualität ändert, von Tetelman ebenso prägnant wie ausdrucksvoll gesungen.

Zahlreiche weitere Instrumentalstücke aus Tschaikowskys „Nussknacker“, Rimsky-Korsakovs „Schneeflöckchen“, die Intermezzi aus „Fedora“ und „Cavalleria Rusticana“ und der „Tanz der Stunden“ – etwas deplatziert zwischen den beiden Puccini-Arien – gliederten den glanzvollen, bejubelten Nachmittag, der nach mächtigem Applaus mit zwei Zugaben, „La donna e mobilè“ des Herzogs aus „Rigoletto“ und „Non discordar di me“, zu Ende ging.