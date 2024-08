Kolumne von Jutta Czeguhn

Wer in den Achtzigern in München studiert hat, beneidete jene, die nach Berlin gegangen waren. Dort, vor dem Mauerfall, war das Leben definitiv spannender, dreckiger und günstiger. München dagegen schon damals … hach ja, am besten tröstet man sich damit, dass es einem Riesen der amerikanischen Literatur ähnlich ergangen ist: Jonathan Franzen, der am Samstag, 17. August, seinen 65. Geburtstag feiert, kam 1981 als Fulbright-Stipendiat nach München und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität Germanistik. Man hat den späteren Autor des Weltbestsellers „Korrekturen“ also nur um ein paar Jahre als Kommilitone verpasst.