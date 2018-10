7. Oktober 2018, 16:47 Uhr Dokumentarfilm Das unfassbare Leid der Rohingya

Als die Gewalt in Myanmar eskalierte, reiste Jonas Niesmann in das derzeit größte Flüchtlingslager der Welt. Dort drehte er einen bedrückenden Dokumentarfilm.

Jonas Niesmann, 23, hat in Bangladesch den bedrückenden Dokumentarfilm "Der Rauch hinter den Hügeln" über geflüchtete Rohingya gedreht.

Von Lea Weinmann

Jonas Niesmann, 23, grübelt nicht immer viel über Dinge. Er macht sie einfach. Würde er mehr über den Aufwand nachdenken, wäre er vielleicht nicht sieben Stunden hin und sieben Stunden zurück mit der Bahn gefahren, um ein Interview zu führen. Würde er mehr abwägen, hätte er vielleicht nicht begonnen, erneuerbare Energien zu studieren, nur, um "was Sinnvolles zu machen" - er hat es wieder abgebrochen. Und würde er mehr zögern, wäre er wohl nie ohne genauen Plan nach Bangladesch gefahren, um einen Dokumentarfilm über geflüchtete Rohingya zu drehen.

Er hat aber nicht gezögert. Er ist gefahren. Er hat gefilmt, ohne damals zu wissen, wie man einen Dokumentarfilm dreht. Er hat Menschen interviewt, ohne ihre Sprache zu sprechen. "Wie vom Sprungbrett springen, ohne runterzuschauen", so beschreibt der gebürtige Münchner seinen Entschluss heute. Das Ergebnis: 30 Minuten Film, roh, brutal und ungeschönt, Bilder, die den Zuschauer mit einem dicken Kloß im Hals zurücklassen.

(Foto: Jonas Niesmann)

Knapp eine Million Rohingya sind seit Ende August 2017 von Myanmar nach Bangladesch geflohen, genauer in den Distrikt Cox's Bazar an der südöstlichen Grenze beider Länder. Dort leben sie seitdem in provisorischen Camps. Die muslimische Minderheit wird im überwiegend buddhistischen Myanmar schon seit Jahrzehnten unterdrückt. Am 25. August 2017 attackierten rebellische Rohingya Grenzposten des myanmarischen Militärs. Das Militär übte Vergeltung: In den Wochen darauf startete es eine Offensive gegen die Rohingya, bei der viele von ihnen ermordet wurden. Wer überlebte, flüchtete ins Nachbarland.

Als die Gewalt in Myanmar eskalierte, verbrachte Jonas gerade sein Auslandssemester in Thailand - weil er die dortige "Kultur des Lächelns" mag. Er ist in München-Laim aufgewachsen. Nachdem aus den erneuerbaren Energien nichts geworden ist, hat er sich an der Technischen Hochschule in Lübeck eingeschrieben und studiert dort Informationstechnologie und Design. Jonas - grau melierte Baskenmütze, zotteliger Bart mit Rotstich, den Stoffbeutel vom Fußballverein FC St. Pauli über der Schulter - erzählt schnell: das Studium, das Abitur, alles nicht so besonders wichtig. Wichtiger ist ihm das Reisen und der Film, sein erster Dokumentarfilm. Man muss nicht groß danach fragen, die Geschichte sprudelt aus ihm heraus, ein bisschen zu laut, ein bisschen durcheinander und vor allem mit viel Leidenschaft in der Stimme.

In einem Bus in Bangkok las Jonas im August 2017 die Nachrichten über die militärischen Angriffe in Myanmar. Ihm wurde bewusst, "dass das nur eine Flugstunde von mir entfernt passiert". Ohne groß darüber nachzudenken, wandte er sich zu seiner Freundin Theresa auf dem Nebensitz: "Ich will da was tun." Wahrscheinlich wäre es dabei geblieben, sagt er, aber Theresa sei eine noch größere Macherin als er. Sie sagte "okay". Gemeinsam stiegen sie aus und fuhren auf direktem Weg zurück zur Universität. Sie sprachen mit der Koordinatorin der ausländischen Studenten und sammelten Spenden, 300 Euro kamen zusammen.

Einige thailändische Studenten riefen zum Boykott der Spendenaktion auf

Im mehrheitlich buddhistischen Thailand haben die Rohingya nicht viele Freunde. Einige thailändische Studenten riefen auf Facebook sogar zum Boykott der Spendenaktion auf. Jonas war geschockt und wütend. Doch, gibt er zu, "ich hatte ja wirklich wenig Ahnung", also wollte er selbst hin, mit den Leuten reden und die Spenden überreichen. Nach und nach wuchs die Idee, den Trip mit der Kamera zu begleiten - "um ihnen das Material auf den Tisch zu knallen", sagt er und man merkt, wie die Wut auf die thailändischen Studenten noch leise in ihm schwelt.

Weiter hatten er und seine Freundin zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Ihre grobe Vorstellung, allein als große Retter mit Wagen voller Spenden in die Camps zu fahren, hatte mit der Realität wenig zu tun: "Wir konnten nicht einfach hin und Schokolade vom Laster werfen." Sie brauchten Hilfe und Sponsoren. Über Bekannte lernten die beiden Saif Mithu kennen, den Leiter der Hilfsorganisation "Project Kombol", die in den Lagern Unterstützung leistet. Nur mit seiner Hilfe und mittels seiner Kontakte zum Militär durften die deutschen Studenten überhaupt nach Bangladesch einreisen und filmen. Die Spenden überwiesen sie schon zuvor an die Organisation. Am Ende war der einzige Grund, selbst in die Camps zu fahren, der geplante Dokumentarfilm.