Von Jutta Czeguhn

Anstoß in der Mailänder Scala, es ist 18 Uhr am 7. Dezember, am Tag des Stadtheiligen Sant’Ambrogio wird traditionell die Saison eröffnet. Ein Ereignis der Königsklasse in der Opernwelt. Während Anna Netrebko nun also die versammelte Staatsprominenz, die Schönen und Reichen der Stadt als Leonora in Giuseppe Verdis „La Forza del Destino“ verzückt, singt Jonas Kaufmann nördlich der Alpen in Monaco di Baviera ebenfalls von der Macht des Schicksals: „Il mio destino è di stare accanto a te“ – „Mein Schicksal ist es, an deiner Seite zu sein“.