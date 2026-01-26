Wenn andere Menschen einen runden Geburtstag feiern, bekommen sie vielleicht Champagner oder eine Karte für die Oper. Aber ein Milliardär hat halt auch Milliardärsfreunde. Also bekam Hans Peter Haselsteiner, Bauunternehmer und Präsident der Tiroler Festspieler Erl, zum 80. Geburtstag von zwei Freuden einen besonderen Gutschein: für ein Konzert der Wiener Philharmoniker im Festspielhaus.