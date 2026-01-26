Wenn andere Menschen einen runden Geburtstag feiern, bekommen sie vielleicht Champagner oder eine Karte für die Oper. Aber ein Milliardär hat halt auch Milliardärsfreunde. Also bekam Hans Peter Haselsteiner, Bauunternehmer und Präsident der Tiroler Festspieler Erl, zum 80. Geburtstag von zwei Freuden einen besonderen Gutschein: für ein Konzert der Wiener Philharmoniker im Festspielhaus.
Wiener Philharmoniker in ErlJonas Kaufmann bekommt sie alle
Als Intendant in Erl macht Jonas Kaufmann alles richtig. Nun hat er auch noch von einem außergewöhnlichen Geburtstagsgeschenk für seinen Geldgeber Hans Peter Haselsteiner profitiert.
Kritik von Michael Stallknecht
Star-Tenor Jonas Kaufmann:„Ich trete wahnsinnig gern auf, aber ich probe ums Verrecken nicht gern“
Opernweltstar und Intendant in Tirol: Jonas Kaufmann erzählt, warum er es sich leistet, weniger auf der Bühne zu stehen, was ihn an den Festspielen in Erl begeistert und warum es sich manchmal lohnt zu proben.
