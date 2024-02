Krankheitsbedingt muss Jonas Kaufmann das für Sonntag, 4. Februar, geplante Konzert "The Sound of Movies" in der Münchner Isarphilharmonie absagen. Wie Veranstalter München Musik am Freitagnachmittag mitteilte, sei es aber gelungen, kurzfristig mit allen Beteiligten einen Nachholtermin noch in dieser Spielzeit zu finden: Kaufmanns Konzert mit den Münchner Symphonikern unter Leitung von Jochen Rieder, findet nun am Dienstag, 7. Mai, statt, Beginn 20 Uhr. Karten behalten ihre Gültigkeit.