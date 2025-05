Opernweltstar und Intendant in Tirol: Jonas Kaufmann erzählt, warum er es sich leistet, weniger auf der Bühne zu stehen, was ihn an den Festspielen in Erl begeistert und warum es sich manchmal lohnt zu proben.

Interview von Egbert Tholl

Seit zwei Jahrzehnten ist Jonas Kaufmann, geboren 1969 in München, ein Opernweltstar. Und seit Herbst 2024 ist er als Nachfolger von Bernd Loebe Intendant der Tiroler Festspiele in Erl. Welchen Reiz bringt für ihn die neue Aufgabe mit und was sind seine Pläne für die Zukunft? Um diese Fragen zu besprechen, trifft man einen sehr gut gelaunten Jonas Kaufmann in der leeren Bar des Nationaltheaters. Natürlich nicht zufällig an diesem Ort: Der Tenor singt am Donnerstag die Titelpartie in Leoncavallos „Pagliacci“ in der Premiere der Neuproduktion der Bayerischen Staatsoper.