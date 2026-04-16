Wie mehrere italienische Medien berichten, laufen Ermittlungen gegen zwölf Personen wegen möglichen Betrugs am Teatro di San Carlo in Neapel. Zu den Namen, die bekannt wurden, zählen auch der aus München stammende Startenor Jonas Kaufmann und Opernregisseur Claus Guth, des Weiteren Sopranistin Asmik Grigorian und der polnische Regisseur Krzysztof Warlikowski. Kaufmann weist die Vorwürfe zurück. Den Berichten zufolge soll es in der Amtszeit des ehemaligen Superintendenten Stéphane Lissner zu Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Honorare gekommen sein. Die Rede ist von Lehrverträgen und Meisterkursen, für die Künstler bezahlt worden seien, die sie aber nie erfüllt hätten. Es gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.