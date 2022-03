Sein Rollendebüt als Calaf in Puccinis "Turandot" hat Jonas Kaufmann, UN-Botschafter und Neu-Österreicher, gerade in Rom erfolgreich hinter sich gebracht. Diana Damrau wiederum begeisterte zuletzt als Anna Bolena an der Wiener Staatsoper. Nach der großen Oper nun also die intime Liedform, Abwechslung, die der Stimme an sich gut tut, auch wenn eine Tour mit Konzerten in zwölf europäischen Städten binnen eines Monats nicht gerade ein Spaziergang ist. Doch die drei - mit dabei ist auch wieder Pianist Helmut Deutsch - können gut miteinander. Nach ihrem gemeinsamen Tournee-Projekt mit Hugo Wolfs "Italienischem Liederbuch" widmen sie sich nun dem romantischen Liedrepertoire mit Liebesliedern von Robert Schumann und Johannes Brahms. Tournee-Auftakt ist in München, am Montag, 21. März, in der Isarphilharmonie.

Diana Damrau und Jonas Kaufmann, Liebeslieder von Brahms und Schumann, 21. März, Isarphilharmonie, 20 Uhr, Karten unter www.muenchenmusik.de