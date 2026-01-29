In ihren jungen Jahren fehlte es Jeanette Hain manchmal an Disziplin. Ganz besonders beim Klavierunterricht: „Ich habe immer sehr schlecht geübt und meiner Lehrerin irgendwelchen Unsinn erzählt – zum Beispiel, dass mein kleiner Bruder die Noten mit einem dicken Kugelschreiber übermalt hätte.“

Genau diese Haltung ist mit dafür verantwortlich, dass ihr Sohn Jonas gemeinsam mit seinem Kreativpartner Robert Gromotka das Neoklassikalbum „Between Us“ unter anderem am 2. und 3. Februar in Nürnberg (Literaturhaus) und am 6. Februar in München (Gasteig, Black Box) präsentiert. Weil die Schauspielerin es bei dem heute 35-Jährigen anders machen wollte, versuchte sie, ihn zum Unterricht zu motivieren, obwohl er immer wieder aufhören wollte.

Letzteres kann Jonas Hain bestätigen: „Ich hatte donnerstags immer in der Schule Bauchschmerzen, weil ich nicht dahin wollte.“ Seine ablehnende Haltung hatte einen Grund: „Ich habe mich total geweigert, irgendwelche schon fertigen Stücke von Komponisten zu üben.“ An einem Tag sollte es endgültig damit vorbei sein, aber die Schauspielerin überredete ihren Sohn zu einer vermeintlich letzten Stunde. Und der Lehrer konnte ihn überzeugen, doch noch weiterzumachen.

Im Jahr 2018 ging er schließlich selbst unter die Komponisten und veröffentlichte sein Debütalbum „Solopiano“, das auf Platz 1 der iTunes-Klassikcharts einstieg. Mittlerweile werden seine Stücke weltweit millionenfach gestreamt. Für Jeanette Hain kam das nicht wirklich überraschend: „Ich habe schon bei ihm als Jungen gespürt, wie stark er seine Emotionen über Musik ausdrückt.“ Als etwa der Kater der Hains starb, schrieb der Zehnjährige ein eigenes Stück dazu.

Allerdings verlief sein Weg zum erfolgreichen Musiker nicht geradlinig. Mit 15 entdeckte er Techno für sich und kaufte sich zwei Plattenspieler, was zum Berufswunsch Techno-DJ führte. Bis Anfang 20 sorgte er in Berlin für die passenden Beats, hörte aber immer nebenher noch Komponisten wie Erik Satie und verfasste Klavierskizzen. Am Abbey Road Institute in Berlin nahm er ein Studium in Musikproduktion und Audio Engineering auf, wo er seinen besten Freund, den Musikproduzenten Sebastian Prantauer kennenlernte. Der hörte seine Klavierskizzen und ermutigte ihn, diese fertigzustellen. Das Resultat: „Solopiano“. 2021 folgte sein Album „Weißes Rauschen“, das ihm eine Nominierung für einen Opus Klassik in der Kategorie ‚Neue Klassik‘ bescherte.

Es liegt nahe, eine Querverbindung zwischen den kreativen Berufen von Mutter und Sohn herzustellen, aber Jeanette Hain widerspricht: „Ich habe das nie so gesehen, dass meine Kinder etwas machen, mit dem ich zu tun habe. Dass Jonas so ein Talent in sich trägt, habe ich allerdings bei seiner ersten Klavierstunde gesehen, als er noch im Kindergartenalter war. Er hat das dann aber ganz alleine mit enormer Beharrlichkeit für sich gemacht. Alles war komplett seine Entscheidung. Da steckte keine Vision von mir dahinter.“

„Major Tom“-Sänger Peter Schilling wird 70 : „Wir waren dabei beim technischen Urknall der Musik“ Er war weltberühmt in der Neuen Deutschen Welle, heute gibt er sich als „Antistar“: Peter Schilling über seinen ewigen Über-Hit „Major Tom“, die Fußball-WM, seine neue Single und lebensverlängernde Maßnahmen mit 70. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

Indes mag man eine gewisse familiäre Prägung feststellen, was auch Jonas konstatiert: „Ich war bei vielen Drehs dabei und bei meiner Mutter habe ich einen extremen Perfektionismus und Detailversessenheit erlebt. Das habe ich wahrscheinlich übernommen und treibe es oft auch auf die Spitze. So habe ich zum Beispiel manche Stücke auf dem neuen Album über mehrere Nächte hinweg unzählige Male neu aufgenommen.“

Durch seine Mutter lernte er auch die Unwägbarkeiten künstlerischer Berufe kennen. Und während Jeanette Hain in philosophischer Gelassenheit damit umging, erlebte er selbst schon manche Momente von Angst und Unsicherheit – die ihm seine Mutter immer wieder nehmen konnte. Zugegebenermaßen musste er – nachdem er die DJ-Kappe an den Haken gehängt hatte – seinen Lebensunterhalt zunächst auf andere Weise sichern. Als Kurierfahrer lieferte er „rund 10 000 Essen“ in Berlin aus. „Weil ich immer wieder in zweiter Reihe parken musste, hatte ich des Öfteren Begegnungen mit dem Ordnungsamt. Immer wieder ist der Lohn für drei Stunden für einen Strafzettel draufgegangen.“

Das hat sich zum Glück geändert. Mittlerweile kann Jonas Hain von Streams und Konzerten ganz gut leben. Ein wichtiger Grund dafür war die Begegnung mit seinem Ko-Komponisten Robert Gromotka, der ihn überzeugte, live aufzutreten. Früher war das noch unvorstellbar: „Mit einer Musik, mit der man sein Innerstes exponiert, auf die Bühne zu gehen, ist etwas anderes, als vor einer Menge im Club einen Techno-Track aufzulegen, der nicht von einem selbst stammt. Das löste dann alle möglichen Befürchtungen aus. Denn ich hatte mich nie als Pianist gesehen, sondern als Komponist.“

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Robert Gromotka half ihm, aus dem „Einzelkämpfer-Modus“ herauszukommen. „Ich habe in Robert einen Verbündeten gefunden, mit dem ich jetzt gemeinsam die letzten zwei Jahre an unserem Album „Between Us“ gearbeitet habe. Und Robert hat meine Angst vor dem Auftreten einfach weggepustet, indem er sagte: ‚Ich habe jetzt ein Konzert organisiert, und da spielst du jetzt einfach mit.‘“ Die wachsende Popularität des Duos zeigt sich allein daran, dass die Konzerte der neuen Tournee bereits fast vollständig ausverkauft sind.

Jeanette Hain selbst ist eine große Anhängerin seiner Musik, gleichzeitig bewundert sie ganz generell an ihrem Sohn, „wie er Menschen mit einer wundervollen Offenheit begegnet und auf sie zugeht.“ Ein Kompliment, das Jonas Hain mit ähnlichen Worten zurückgibt: „Die Leute schwärmen von meiner Mutter, weil sie mit einer extremen Offenherzigkeit und liebevollen Art mit ihnen umgeht.“ Daher ist es nur konsequent, dass die beiden gemeinsame musikalische Lesungen planen.

Familiäre Differenzen sind nicht festzustellen. Sogar in der Pubertät kam es zu keinen großen Reibungen. „Es hat nur ein einziges Mal zwischen uns gekracht“, erinnert sich Jeanette Hain. „Ansonsten konnten wir immer sehr gut miteinander.“

Mit der wachsenden Popularität seiner Musik ist nur ein unerwünschter Nebeneffekt verbunden. Der holt rein zufällig die traumatischen Erinnerungen seines ersten Werks zurück: „In letzter Zeit erlebe ich es immer wieder, dass meine Kompositionen verwendet werden, um Bilder verstorbener Katzen zu untermalen. Das finde ich furchtbar traurig, zumal ich selbst zwei Katzen habe.“ Doch man kann seine Reaktion auch positiv bewerten: Denn die starke Emotionalität von damals ist bei Jonas Hain ungebrochen.

Robert Gromotka, Jonas Hain, Montag 2. und Dienstag 3. Februar, 18 Uhr, Literaturhaus Nürnberg, Freitag, 6. Februar, 20 Uhr, Black Box (Gasteig), München