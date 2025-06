In Deutschland ist John Legend ein Popstar, zu Hause in den USA ist er eine Macht. Dort weiß man noch mehr zu schätzen, dass er ein „EGOT“ ist, einer der seltenen Künstler, die alle vier großen Preise der amerikanischen Unterhaltungsbranche abgeräumt haben: Emmy (als Produzent einer „Jesus Christ Superstar“-Show), Grammy (zwölfmal), Oscar (für „Glory“ aus dem Film „Selma“) und Tony (als Produzenz für das Broadway-Stück „Jitney“). Der 46-jährige Musiker, Schauspieler und Entertainer ist – oft zusammen als Vorzeigepaar mit seiner Frau Chrissy Teigen – omnipräsent in TV-Shows und Klatschspalten. Er nutzt das geschickt, für seine Musik wie aktuell die Wiederveröffentlichung seines 20 Jahre alten R’n’B-Klassikers „Get Lifted“ – genauso wie für seinen persönlichen Feldzug gegen Donald Trump .

SZ: Als Sie sich für Gefängnisreformen starkmachten, beleidigte Donald Trump Sie als „langweiligen Musiker“ und Ihre Frau als „vulgär“. Haben Sie jetzt persönlich Angst vor dem US-Präsidenten?

John Legend: Momentan habe ich persönlich keine Angst vor ihm. Aber Donald Trump fügt den USA und der Welt großen Schaden zu. Viele Menschen kapieren noch nicht, wie wichtig es war, dass die Vereinigten Staaten als verlässlicher Verbündeter gesehen werden in der Welt. Und Trump macht uns unzuverlässig. Wenn die Leute uns als Land mit einem wankelmütigen, unstabilen Anführer sehen, werden die Folgen viel schlimmer sein, als viele denken, auch wirtschaftlich.

Spüren Sie die Folgen jetzt schon, etwa bei den Preisen im Supermarkt?

Ja, es geht schon bei den kleinen Dingen los. Wir werden bald die Fußball-Weltmeisterschaft zu Gast haben, und die Vorstellung, dass die Regierung hier Leute aus anderen Ländern auf der Straße kidnappen und in Gefängnisse außerhalb der USA stecken lässt, bringt die Leute sicher nicht dazu, unser Land zu besuchen. Der Tourismus geht bereits den Bach runter. Dabei sind die USA wirklich ein Land, dass Menschen aus aller Welt besuchen wollen, viele Menschen wollen hierher einwandern, es ist, was Ronald Reagan „die strahlende Stadt auf dem Hügel“ nannte.

Es sind schon einige Deutsche an der Grenze inhaftiert und zurückgeschickt worden. Sie und Ihre Frau reisen viel, zuletzt haben Sie Bilder aus Bordeaux und Ruanda gepostet. Befürchten Sie, dass Trump Sie nicht mehr zurücklässt, so hat er es auch Bruce Springsteen angedroht.

Alles ist möglich, ich kann das nicht vorhersagen. Aber ich bin Bürger der USA, hier geboren und aufgewachsen. Da habe ich Rechte an der Grenze. Aber es wird in den USA schlimmer. Und wenn sie ordnungsgemäße Verfahren abschaffen und die Menschen sich nicht mehr mit der Wahrheit in den Gerichten verteidigen können, dann sind sie nicht mehr geschützt durchs Gesetz.

Sie haben Kamala Harris unterstützt, bei ihren Wahlkampf-Shows gesungen, die einflussreichsten Stars wie Springsteen oder Taylor Swift haben sich offen gegen Trump gestellt. Sind Sie frustriert, dass Sie nichts erreicht haben?

Natürlich sind wir enttäuscht. Das lag sicher auch an der großen Weltwirtschaftslage. Die Leute waren gestresst von der Inflation und gaben die Schuld denjenigen, die gerade in der Verantwortung waren. Das wirkt oft stärker, als wenn irgendein Prominenter sagt, tu dies oder das. Seltsamerweise haben viele Leute sogar aus ihrem Kopf radiert, wie schrecklich sich Trump in der Pandemie aufgeführt hat, wie er versuchte, die Wahl von Joe Biden zu rauben. Ich konnte mir nicht vorstellen, so einen Mann noch einmal die Codes für die Nuklearwaffen zu übergeben.

Deutliches Zeichen: Die ukrainische Sängerin Mika Newton trat gemeinsam mit John Legend am Klavier bei den 64. Grammy Awards 2022 in Las Vegas auf. (Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS)

2022 bei der Grammy-Verleihung traten Sie gemeinsam mit ukrainischen Musikern auf, um ein Zeichen zu setzen. Ist Trump ein Problem oder die Lösung für Frieden in der Ukraine?

An einem Tag demütigt er Präsident Selensky in der Öffentlichkeit und wiederholt die Lüge, dass die Ukraine in Russland eingefallen sei. Da merkt man, dass die Ukraine bei ihm keinen guten Deal bekommen wird. Andererseits hat er jüngst ein paar Sachen gegen Putin gesagt … wer weiß. Über die vergangenen acht Jahre hinweg hat er sich jedenfalls meist auf die Seite von Putin geschlagen. Hoffentlich hört das bald auf. Denn es setzt ein gefährliches Signal in die Welt, wenn man Ländern erlaubt, jedes andere Land zu überfallen und sich zu nehmen, was immer sie wollen. Was sollte Russland davon abhalten, einem anderen Land das Gleiche anzutun?

Sie sind ein sehr politischer Mensch, warum kommen Sie gerade in diesen harten Zeiten mit einem Kinderalbum mit Gute-Nacht-Liedern wie „Go To Sleep“ heraus?

Ja, das ist ein sehr friedliches Album. Viele von uns finden Zuflucht in ihren Familien, gerade, wenn außerhalb unseres Zuhause das Chaos tobt. Ich habe vier Kinder, zwei sind ziemlich jung, ich liebe es, mit ihnen daheim zu sein, sie geben mir so viel Inspiration. Es fühlte sich wie die richtige Zeit an, ein Album zu machen, dass diese Liebe zur Familie feiert.

Auf der Platte covern Sie „Three Little Birds“ von Bob Marley. Von ihm haben Sie auch schon den „Redemption Song“ gesungen. Haben Sie eine spezielle Verbindung zu dem großen Reggae-Guru?

Ich liebe seine Lieder, die machen auch einfach Spaß zu singen, sie passen gut in meinen Stimmumfang, sind zeitlos und werden von so vielen Menschen geliebt. Bob Marley war ein revolutionärer Künstler, er hat die Welt verändert mit seinen Ansichten – auch damit bin ich verbunden.

Viele hat überrascht, dass Sie sich für die Platte den Produzenten Sufjan Stevens gesucht haben. Den feiert vor allem die Indie-Szene für seinen arty Kammer-Pop. Wie passt das mit Ihnen als R’n’B-Stars zusammen?

Ich wollte, dass „My Favorite Dream“ träumerisch klingt, wunderlich, und ich fühlte, dass Sufjan das möglich machen würde. Ich bin seit 20 Jahren Fan von ihm und seiner Musik. Ich hatte ihn davor nie getroffen, aber ich habe seinen Kontakt herausgesucht – er hat zugesagt, und ich war einfach glücklich.

Spielen Sie die Kinder-Songs auf der Tournee?

Momentan planen wir das nicht. Aber wer weiß! Die Tour fokussiert sich mehr auf „Get Lifted“ und einige andere Hits.

Vorbildliche Beziehung: Chrissy Teigen und John Legend gelten als Lieblingspaar der US-Klatschspalten, hier 2024 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für das Academy Museum in Los Angeles. (Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

„Get Lifted“ kam vor 20 Jahren heraus, das waren andere Zeiten. Wobei, George W. Bush war Präsident, die USA führten Krieg gegen den Irak, für viele waren das auch keine glorreichen Zeiten.

Ja, wir haben all die Jahre gesehen, welchen Einschlag ein Präsident verursachen kann, gerade einer der USA kann die Welt besser machen oder schlechter. Wir haben die Bandbreite erlebt. Momentan haben wir einen Präsidenten, der die Welt sicher nicht besser macht.

Warum ist es wichtig, so ein alten Album nach 20 Jahren noch einmal neu herauszubringen?

Wir wollten die 20 Jahre feiern. Auf der Tour. Aber auch mit einer Special Edition des Albums. Für ein paar Remixes haben wir mit so großartigen Freunden zusammengearbeitet wie Black Thought, Lil Wayne, Killer Mike und vielen andere, alle haben neue Energie reingebracht. Die Songs fühlen sich für mich immer noch bedeutungsvoll an.

Aber Kanye West gehört nicht mehr zu Ihrer Riege. Als wir 2017 sprachen und Sie Ihr erstes Album ohne Ihren Mentor machten, sagten Sie: Es sei nicht Persönliches, sie haben einfach mal einen anderen Produzenten ausprobieren wollen. Längst ist das Zerwürfnis offenkundig, der einstige Hip-Hop-Guru ist völlig entgleist. Können Sie sich vorstellen, jemals wieder mit ihm zu arbeiten?

Momentan weiß ich einfach: Alles, was er sagt, und wie er sich verhält, das macht mich sehr traurig. Ich hoffe, er bekommt die Hilfe, die er dringend braucht.

Gerade für viele Deutsche ist unerträglich, wenn er jetzt „Heil Hitler“ singt und antisemitische Parolen absondert.

Das verstehe ich absolut. Das sollte nicht nur in Deutschland Empörung auslösen, sondern überall in der Welt. Jeder sollte geächtet werden, der solche Dinge sagt, ob er jetzt glaubt, witzig oder provokant zu sein, oder rebellisch, was weiß ich. Das ist eine bösartige, schädliche Ideologie, die auf einer wirklich schrecklichen Vergangenheit gründet.

Legt sich bisweilen mit dem US-Präsidenten an: John Legend. (Foto: Concertbuero Zahlmann)

Manchmal wundert man sich, dass Sie Ihren Humor offenbar nicht verlieren und im Fernsehen allerlei Schabernack treiben, zuletzt in der Show von Jimmy Fallon.

Ja, Humor und die Künste sind das Wichtigste, wenn wir solche Zeiten durchmachen. Wir brauchen Musik, wir brauchen Kreativität, Comedy. Ich bin wirklich begeistert, dass ich rausgehen und Live-Musik spielen kann, mich mit Leuten verbinde.

Sie spielen sicher auch „All of Me“, Ihre Liebeserklärung an Ihre Frau und Ihren größten Pop-Hit hierzulande.

Ja, sicher. Wissen Sie, dass ich ihn mit einem deutschen Freund geschrieben habe?

Ja, mit Toby Gad, einem Münchner.

Wir haben schon eine Weile nichts mehr zusammen geschrieben, aber wir sind immer in Kontakt. Er ist so ein netter Kerl und ein super Songwriter, aber er hält sich lieber hinter den Kulissen auf.

Sie sind beide sind Juroren und Coaches bei TV-Talentshows, Sie als Dienstältester bei „The Voice“, Toby Gad 2022 bei „Deutschland sucht den Superstar“. Was haben Sie als „Senior Coach“ ihm geraten?

Ja, das hat er mir erzählt. Ich musste ihm nichts raten. In solchen Shows zählen allein ihre professionelle Erfahrung und ihre Instinkte, das passt bei ihm beides, er hat da sicher einen super Job gemacht. Ich liebe es einfach zu unterrichten, zu coachen und zu teilen, was ich weiß, auch mit anderen Künstlern und Newcomern. Es gibt immer was zu lernen, wie wir uns verbessern können, auch ich.

John Legend, Samstag, 7. Juni, 20 Uhr, München, Olympiahalle