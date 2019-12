In einer Kiesgrube in Johanneskirchen im Nordosten von München ist am frühen Sonntagmorgen ein Radlader in Flammen aufgegangen. Die Brandfahnder der Münchner Polizei gehen von Brandstiftung aus - kennen aber bislang weder die Täter noch den Eigentümer des Fahrzeugs. Am Sonntag hatte ein Passant gegen 0.40 Uhr einen größeren Feuerschein im Bereich einer Kiesgrube "Im Moosgrund" in Johanneskirchen gemeldet. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr fanden dort einen brennenden Radlader vor, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Ein Brandfahnder des Kommissariats 13 stellte fest, dass der Radlader vorsätzlich angezündet wurde, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand des Radladers geben können, und insbesondere der Besitzer des Radladers, sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0, in Verbindung setzen. Offen ist, ob es sich um Vandalismus oder eine politisch motivierte Tat handelt.