Neuer Eigentümer, neue Nutzung, neuer Name: Die Osthälfte des Gebäudekomplexes zwischen Johanneskirchner, Freischütz- und Grimmeisenstraße in Johanneskirchen war bisher als "Freischützgarten" bekannt. Neuerdings heißt die Anlage "An den Winterlinden", wie der Immobilienentwickler CG Elementum AG mitteilt. Namensgeber sei eine "ortsteilprägende Lindengruppe" auf dem Grundstück. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat von der Lokalbaukommission die Genehmigung zur Umnutzung der ehemaligen Gewerbezeile bekommen. Ursprünglich gab es dort nur Apartments im Dachgeschoss, jetzt soll auch im ersten und zweiten Stock Wohnraum entstehen, bis zu 77 Wohnungen insgesamt. Dazu kommen 800 Quadratmeter Gewerbeflächen im Erdgeschoss, 134 Plätze in der Tiefgarage und zehn ebenerdige Parkplätze vor den Geschäften.

Der ehemalige Freischützgarten war ursprünglich ein kleines Stadtteilzentrum in der Nähe des Johanneskirchner S-Bahnhofs. Neben Geschäften und Restaurants gab es dort auch Sportstudios, Praxen und eine Ballettschule. Seit den Neunzigerjahren wurde der Komplex von einem Eigentümer an den nächsten weitergereicht und 2016 schließlich entmietet. Danach verwahrloste er zusehends, während immer neue Eigentümer immer neue Baupläne vorlegten. Die CG Elementum hat im Herbst 2021 mit Abbruch und Entkernung der sechs Gebäude begonnen, Ende 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein.