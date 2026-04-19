„Ich habe extra den Vorverkauf gestoppt, damit wir mehr Platz haben“, behauptet Johannes Oerding mit erfrischender Selbstironie in der Olympiahalle, die noch sehr viel Platz für mehr Zuschauer gehabt hätte. Da sein aktuelles Album „Hotel“ das dritte in Folge ist, mit dem Oerding die deutschen Albumcharts anführt, hätte man mit einem größeren Zulauf rechnen können.
Konzert in der OlympiahalleJohannes Oerding auf der Suche nach der perfekten Show
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Johannes Oerding ist zurück, mit einem neuen Album, einer großartigen Band, seiner Stimme. Doch das Konzert in der Olympiahalle will nicht so recht zünden.
Kritik von Dirk Wagner
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