„Ich habe extra den Vorverkauf gestoppt, damit wir mehr Platz haben“, behauptet Johannes Oerding mit erfrischender Selbstironie in der Olympiahalle, die noch sehr viel Platz für mehr Zuschauer gehabt hätte. Da sein aktuelles Album „Hotel“ das dritte in Folge ist, mit dem Oerding die deutschen Albumcharts anführt, hätte man mit einem größeren Zulauf rechnen können.