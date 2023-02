Johannes Oerding ist zweimal in Folge an der Charts-Spitze gelandet und hat an weiteren Nummer-Eins-Alben von Udo Lindenberg und Peter Maffay mitgeschrieben. Dennoch beklagt er, dass es deutschsprachiger Pop im Radio wieder schwer habe.

Von Michael Zirnstein

Andere Schülerbands hätten früher 30 CDs gebrannt, da schickte er schon 300 Demos an Plattenfirmen. Johannes Oerdings Aufstieg "vom Dorfjungen aus der Garage" bis in die Hamburger Elbphilharmonie und nun in die Olympiahalle war ein Arbeitssieg. Es braucht aber auch Musikalität, Liedermacher-Handwerk und Einfühlungsvermögen - damit hat der 41-Jährige zwei eigene Alben in Folge an der Charts-Spitze gelandet und an weiteren Nummer-Eins-Alben von Peter Maffay und Udo Lindenberg mitgeschrieben.

SZ: Wie schreibt man einen guten Song? Ihr Kollege James Taylor hat uns einmal sein Einsteiger-Rezept verraten: Such dir einen, der dir gefällt, baue die Akkorde nach und verändere ihn ein bisschen.

Johannes Oerding: James Taylor hat da Recht: Einen guten Song zu machen, kann recht einfach sein. Manchmal reichen zwei Akkorde, wie bei "Another Brick In The Wall", oder sogar einer, wie bei "Get The Party Started" von Pink.

Aber das alleine kann es ja nicht sein.

Du brauchst erst mal eine gute Zeile. Die soll viel aussagen, etwas auslösen, ein "Das denke ich genauso", ein "Oh, das hat er aber schön gesagt", oder aber: "Wie peinlich ist das denn?" Erst mal Aufmerksamkeit generieren. Und du musst einen Fahrplan haben: Wo möchte ich hin mit meinem Song? Sonst kommt du in die Bredouille: Jetzt habe ich in der ersten Strophe schon alles gesagt, was soll da noch kommen? Weit verbreitet, das "Zweite-Strophe-Syndrom" nennen wir das.

Die Henne-Ei-Frage: erst der Text oder erst die Musik?

Ich fange mit dem Text an. Dann habe ich meine zwei, drei, vier Zeilen und frage mich: Wie klingen die? Traurig? Dann suche ich mir ein Sound-Kleid in Moll aus. Sind es positive, aufbrechende, motivierende Zeilen, kann die Musik auch so klingen.

Dann machen Sie es andersherum als Herbert Grönemeyer, der sich musikalisch auslebt und erst mal "Bananentexte" auf die Melodien brabbelt.

Ich war erstaunt, als ich das gehört habe. Das erinnert mich an meine ersten zwei Alben. Da war ich so froh, dass ich überhaupt ein Album in einem richtigen Studio aufnehmen konnte, dass ich mich erst mal schnell an die Musik gemacht habe. Dann fiel mir auf: Ich muss ja noch Texte schreiben. Dementsprechend unfertig klingen die heute.

Detailansicht öffnen "Es geht nur, wenn man Zeit miteinander verbringt", sagt Johannes Oerding über seine Zusammenarbeit mit Peter Maffay (Mitte) und Udo Lindenberg (rechts). (Foto: privat)

Peter Maffay schwärmt sehr von Ihnen. Was bedeutet Ihnen die Zusammenarbeit mit dem alten Deutsch-Rocker?

Ich weiß sehr zu schätzen, was Peter für mich getan hat. Das ging bei "MTV unplugged" los und bei "Tabaluga", wo er mich erst mal als Fan meiner Stimme dazu geholt hat. Er hat mir das Spotlight auf der Bühne überlassen, das ist bei all der Eitelkeit, die uns Künstlern nachgesagt wird, etwas Besonderes. Darüber hinaus hat er mich in sein Privatleben gelassen, es entstand eine Freundschaft, die dazu führte, dass er sagte: Lass uns treffen, reden, und über diese Gespräche zu Songs kommen.

Ist das Songwriting-Handwerk ein anderes, wenn Sie die Ideen anderer wie Maffay oder Udo Lindenberg vertonen und nicht Ihr eigenes Leben?

Das ist schon anders. Aber so kommt man sich auch nicht in die Quere, dass man sagen müsste: Ach, der Song würde jetzt aber besser zu mir passen als zu dir. Peters Art zu texten oder zu sprechen ist ganz anders als meine. Er ist lyrischer unterwegs. Während ich fast Prosa benutze. Ich kann mich gut einlassen auf einen Künstler, der aus einer ganz anderen Generation kommt, sogar aus einem anderen Genre. Auch Udo hat eine ganz andere Sprache und möchte über ganz andere Dinge singen als ich. Da muss ich mich hineinversetzen. Und das geht nur, wenn man Zeit miteinander verbringt.

Dann gehen Sie eigentlich zwei verschiedenen Berufen nach: dem Singer-Songwriter, und dem Songwriter, wie etwa Peter Plate oder Annette Humpe, die hauptsächlich für andere Stars schreiben.

Ich mache das eher sporadisch, wenn ich den Kopf und die Zeit für andere habe. Ich habe viele Anfragen bekommen. Ich bin aber oft schon in meinem Album-Prozess und muss sagen: Ich bin gerade im Kopf bei mir. Ich bin in allererster Linie ein Performing-Künstler, der auf der Bühne seine eigenen Geschichten erzählen will.

Detailansicht öffnen "Wofür steht der Junge eigentlich?" Das will Johannes Oerding mit seinen Auftritten in Fernsehshows vermitteln. (Foto: Thomas Leidig)

In Ihrem Beruf ist es wie in der Gastronomie: Es gibt Spitzenköche, und es gibt Spitzenköche, die zu Fernsehköchen werden, weil sie auch ein Showtalent haben. Dazu zählen Sie. Gehört das heute zum Beruf des Musikers in Deutschland dazu, sich präsent zu halten?

Ich nehme das erst mal als Kompliment. Aber ich weiß nicht, ob das dazugehört. Also "The Voice" oder noch mal "Sing meinen Song" zu machen, das hat auch mit dem Zufall zu tun, dass man in der Zeit der Pandemie nichts anderes machen konnte. Aber es gehört sicher dazu, den Leuten sein Gesicht nahe zu bringen und seine Ideen. Ich sitze nicht in Talkshows, um meine Platte zu promoten, sondern um mehr von mir preiszugeben: Wofür steht der Junge eigentlich? Wo steht der politisch? Am Ende kommen die Leute wegen dir als Mensch, nicht wegen einem Song.

Warum sind Sie auf "Plan A" wieder etwas persönlicher, befindlicher geworden als auf dem politischeren Vorgängeralbum "Konturen"?

Ich hatte mir schon vorgenommen, mich wieder mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Aber irgendwie ist "Plan A" doch ein Pandemiealbum geworden, man war viel zuhause und hat sich mit dem engsten und kleinsten Kreis auseinandergesetzt, den Freunden, der Familie, eben denen, die greifbar waren. Man war nicht viel draußen in der Welt, deswegen ist es ein sehr nach innen Gewandtes, Zwischenmenschliches geworden.

"Eins-zu-Eins-Gespräch" ist an Ihren Vater gerichtet und hat viele Hörer persönlich berührt. Fiel es Ihnen schwer, so offen zu sein?

Das Schreiben fiel mir nicht schwer. Aber dann die Frage: Will ich das öffentlich preisgeben? Da habe ich auch meinen Vater gefragt, ob das okay ist. Er war sehr gerührt und stimmte zu. Ich merke von Album zu Album mehr, dieses Blabla, das man tausendmal gesagt hat, ist auserzählt und zu oberflächlich. Ich bin mehr auf der Suche nach den intimen Themen, die piksen und weh tun, wo man auch mal zusammenzuckt und sagt: Muss er das jetzt auch noch erzählen, ist das nicht zu privat? Ich habe letztlich was Schönes gelesen: Wenn du als Songwriter das Gefühl hast, dass du nackt durch die Fußgängerzone rennst, dann hast du einen ganz guten Song geschrieben.

Darf man das Wort "Liebe" noch singen, oder ist das zu abgedroschen? "Blumfeld" haben einst ja gesagt, man muss es sich von den Schlagerbarden zurückerobern.

Der Jochen Distelmeyer hat Recht. Du kannst jedes Wort benutzen, auch Herz und Schmerz, wenn du es in einen schönen Kontext packst. Das ist für mich der Unterschied zwischen Schlager- und Pop-Texten. Auf meiner Platte singe ich auch mal: "Ich glaube, dass man das wohl Liebe nennt". Aber dabei stelle ich mir zwei gestandene sechzigjährige Männer an einer Theke vor mit Lederkutten, die sagen: "Hey Rolf, wir stehen hier seit 30 Jahren, bist ein guter Freund, ich glaube, ich liebe dich."

Und dann gibt es noch die wahre Liebe: "Ecke Schmilinsky" ist doch schon ein Liebeslied an Ina Müller, ihre Lebensgefährtin, wie viele mutmaßen.

Ja, es ist auf jeden Fall ein Lied über unsere Geschichte. Was ich da singe, ist einigermaßen wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht auf der Reeperbahn begann, sondern im Schellfischposten. Aber ich mochte die Hommage an Hans Albers. Da sieht man es wieder: Ich habe tausend Lieder über die Liebe gemacht. Aber den Moment, wo man sich kennenlernt, den hatte ich noch nicht besungen.

Was haben Sie von Ina Müller als Entertainerin gelernt?

Gute Vorbereitung ist alles. Um sich etwas aus dem Ärmel zu schütteln, musst du vorher was reingetan haben. Wenn es mal schiefläuft auf der Bühne - Mundwinkel hoch und lächeln. Die alte Kabarettschule eben. Und: Auch mal nein sagen, so sehr der Reiz da ist, überall präsent sein zu wollen, weil man Angst vor dem Relevanzverlust hat. Das muss man aushalten. Auch Phasen, wo man mal nicht gefragt ist. Jetzt zum Beispiel wird gar keine deutschsprachige Musik im Radio gespielt. Das ist für unser Genre eine Katastrophe.

Zwischendrin dominierten doch deutschsprachiger Hip-Hop und Liedermacher-Pop von Bendzko bis Giesinger. Was ist passiert?

Ich gebe zu, es war sehr inflationär mit der deutschsprachigen Musik. Natürlich wird es dann aufgrund der Masse irgendwann belangloser, weil man gegenseitig kopiert, was erfolgreich ist. Deswegen tut es uns sicher ganz gut, dass mal eine Pause ist, in der wir uns neu erfinden können.

Sie haben den Text von "Porzellan" in ein paar Minuten geschrieben. Sie sagten, Sie seien erstaunt, dass die schnellsten Texte oft die intensivsten werden. Ist das ein guter Tipp für angehende Songwriter?

Alles, was impulsiv herauskommt, halte ich in der Kunst und in der Musik für supersinnvoll. Natürlich kann man hintenraus noch mit der Feile rangehen. Aber es hat was zu bedeuten, wenn dir die Gedanken so rausfallen. Deswegen sollte man das immer festhalten, bei Tag und Nacht. Und nicht den Fehler machen und sagen: Ach, das kann ich ja morgen noch aufschreiben, dann vergisst man es oft und ärgert sich.

Johannes Oerding, Mi., 29. März, München, Olympiahalle