Von Oliver Hochkeppel

Oft gerät bei anspruchsvoller Musik in den Hintergrund, dass es am Ende um den Spaß daran geht. Ein besonderer Humor ist sogar eine der Säulen, auf denen die Musik des Saxofonisten Sonny Rollins ruht. Vielleicht auch deshalb gehört er seit jeher zu den Favoriten des Weilheimer Saxofonisten Johannes Enders, der ebenfalls einen eigenen Sinn für Humor hat - Amerikaner würden ihn "sophisticated" nennen. Das zeigt sich jetzt bei Enders neuem Album (auf CD wie limitiertem 180-Gramm-Vinyl), auf dem er sich vor dem 92-jährigen Rollins verbeugt, also einer der letzten lebenden Jazz-Legenden.

Was schon mit dem Albumtitel "Sweet Freedom" beginnt, der eine witzige Umkehrung und Umdeutung von Rollins "Freedom Suite" ist. Und sich bei Titeln wie "Air and Gin" - "Airegin" aufnehmend, wo Rollins "Nigeria" rückwärts buchstabierte - oder "There Will Always Be Another Mystery" fortsetzt. Letzterer zieht Henry Warrens "There Will Never Be Another You" und Thelonious Monks "Misterioso", beides berühmte Einspielungen von Rollins, neuen Sinn stiftend zusammen. Eine Sprachspielerei, die das musikalische Prinzip von Enders auf diesem Album spiegelt.

Selten nimmt Enders nur ein Stück von Rollins als Vorlage wie am Schluss "Doxy", eines seiner berühmtesten. Fast immer spannt er mehrere, andere Einflüsse und Verarbeitungen zusammen und macht daraus etwas Eigenes, getragen von seinem unverwechselbaren, leicht heiseren, noch im experimentellsten Improvisationsteil oder Solo der musikalischen Schönheit verpflichteten Ton. Erstaunlich, dass es bislang fast keine vergleichbaren Hommagen an Sonny Rollins gibt, obwohl er in dieselbe Liga gehört wie ein Charlie Parker oder John Coltrane. Vielleicht, weil es für seinen verkappten Humor eben auch eine besondere Spielintelligenz braucht. Um also beispielsweise Tempowechseln und -verschleppungen wie hier auf "Air & Gin" diese ironische Note zu verpassen oder komplexen Swingbop so lässig klingen zu lassen wie auf "Mostly Sonny".

Enders hat dafür ein reichlich damit gesegnetes Trio zusammengestellt. Bassist Henning Sieverts hat seine Vorliebe für heiteren musikalischen Denksport unter anderem mit Vogelstimmen oder Palindrome verarbeitenden Alben unter Beweis gestellt. Und der Spanier Jorge Rossy, den Enders seit langem als einen seiner Lieblingsschlagzeuger auf dem Zettel hat, verfeinerte nicht nur zehn Jahre lang bei Brad Mehldau "The Art of the Trio", er blickt auch als Pianist und Vibrafonist (ursprünglich hat er sogar mit einem Trompetenstudium angefangen) über jeden Tellerrand hinaus. Was dann eben ein Album ergibt, das auf mehreren Ebenen großen Spaß macht. Der sicher dank einer weiteren noch zunimmt, nämlich durch den Live-Faktor, wenn die drei "Sweet Freedom" nun in der Unterfahrt präsentieren.

Johannes Enders: "Sweet Freedom - A Tribute to Sonny Rollins", enja / Ammerton; live am Mittwoch, 15. Februar, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42