Am 13. Dezember stehen Jazzfreunde wieder mal vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder für die Unterfahrt, wo zwei Shooting Stars des jungen deutschen Jazz im Duo antreten: Die 27-jährige Pianistin Johanna Summer und der 21-jährige (!) Jakob Manz gewannen erst fast im Gleichschritt die wichtigsten Nachwuchspreise, landeten dann beim Münchner Act-Label und machen jetzt energiegeladen und fantasievoll gemeinsame Sache. Oder doch für den "Jazz+" in der Seidlvilla mit Usine, einem Quartett der quasi immerjungen Berliner Szene um die Sängerin Cansu Tanrıkulu. Die freilich mit den etablierten Begleitern Declan Forde am Klavier, James Banner am Bass und Max Andrzejewski am Schlagzeug bei Autorinnen und Autoren aus aller Welt in Auftrag gegebene "anti-konservative Songs" präsentiert.

Usine, Di., 13. Dez., 20 Uhr, Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b, Tel. 33 31 39; Johanna Summer & Jakob Manz, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94