Album-Präsentation in München

Die Pianistin Johanna Summer und der Saxofonist Jakob Manz sind auf gutem Wege, zu prägenden Gestalten der Jazzlandschaft zu werden. Wie sie sich im Duo gegenseitig übertrumpfen, zeigen sie beim Tournee-Start in der Unterfahrt.

Kritik von Oliver Hochkeppel

Gegensätze zögen sich an, wird ja gerne behauptet. In der Musik stimmt das eher nicht, da braucht es meist eine starke gemeinsame Basis. Auch wenn das Duo der Pianistin Johanna Summer und des Saxofonisten Jakob Manz die These auf den ersten Blick zu bestätigen scheint – sind doch beide sonst auf ganz unterschiedlichen Wegen dabei, zu prägenden Gestalten der deutschen Jazzlandschaft zu werden.