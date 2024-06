Sie neige nicht zur Nervosität, eher sei da eine Vorfreude, sagt Johanna Soller. Ruhig, wie es ihre Art ist, bereitet sich die 35-jährige Cembalistin und Organistin in dieser Woche intensiv auf ein ganz besonderes Konzert vor. Am Sonntag, 16. Juni, ist im Herkulessaal Johann Sebastian Bachs h-Moll Messe zu hören (Beginn 20 Uhr), zu einem besonderen Anlass: 70 Jahre Münchener Bach-Chor. Soller leitet seit Beginn der Saison 2023/24 Chor und das Münchener Bachorchester. Als erste Frau. Sehr souverän geht sie um mit dem, was eine Bürde sein könnte: der Riesentradition dieses Ensembles von Weltruhm, steht sie doch in der Nachfolge von Gründer Karl Richter oder ihrem Vorgänger Hansjörg Albrecht. Soller schafft den Spagat zwischen Kontinuität und Experimentierfreude. Und damit sich der Stress bei all den anstehenden Aufgaben – sie lehrt auch an der Musikhochschule – in Grenzen hält, hat Johanna Soller ihre Kraftinseln, die sie hier verrät.