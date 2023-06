Hand aufs Herz: Jörg Widmann bei seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Musikpreises der Stadt München an ihn, 2021 in der Muffathalle.

Von Susanne Hermanski

Der Dirigent Kent Nagano stellt Jörg Widmann in eine Reihe mit Haydn und Mozart. Daniel Barenboim erklärt, warum er glaubt, dass Widmann "noch kreativer als Andere" sei in seinem Arbeiten als Komponist. Als Klarinettist, der sein Instrument derart virtuos beherrscht wie Widmann es tut, "hat er den permanenten Kontakt mit dem Klang - physisch. Er hat alles!" Und er bekommt in diesen Tagen vieles.