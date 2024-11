Der ehemalige Stuntman, Fernseh-Host und Unternehmer hat ein neues Buch geschrieben. In dem verspricht er: Alle Probleme sind lösbar. Eine Annäherung an einen sehr überzeugten Macher.

Von Philipp Crone

Dieser Mann ist schon auch selbst ein Erlebnis. Die Frage ist nur, was für eines. Jochen Schweizer verkauft nicht nur seit Jahrzehnten erfolgreich besondere Momente, wie die in seiner Arena in Taufkirchen, wo man fliegen kann in einem Windkanal oder Klettern in einem Klettergarten. Eine Begegnung mit ihm ähnelt seinen Produkten überraschend stark: Sie hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Aber eben: welchen? Will man wiederkommen? Zu einem Mann und dessen Abenteuerwelt, der selbst schon mehrmals dem Tod nur knapp entgangen ist?