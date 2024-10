Wem das Leben per se nicht Abenteuer genug ist, der kann von einem Hochhausdach aus an der Wand in die Tiefe laufen, in 120 Metern Höhe Freiluftschaukeln oder sich beim Skydiving wie ein übergewichtiger Vogel 15 Meter nach oben blasen lassen. Für eine Frau war es das Erlebnis-Geschenk schlechthin, in einem Schützenpanzer eine Stunde lang durch die Gegend zu zuckeln. Doch aus organisatorischen Gründen kam die Fahrt nicht zustande, also blieb ihr statt der Fahrt nur der Gang vor Gericht.

In Deutschland ist Jochen Schweizer Vorreiter und Guru schlechthin für den Verkauf von Erlebnis-Geschenken. In Taufkirchen hat der ehemalige Extremsportler und Stuntman eine Arena hingestellt, in der man einiges erleben kann: Indoor-Surfen zum Beispiel, Virtual-Reality-Abenteuer mit Alice im Wunderland oder einfach auch nur Mittagessen.

Im Jahr 2021 bot Schweizer zudem Fahrten mit dem Schützenpanzer an. 60 Minuten über eine Buckelpiste in der Nähe von Oldenburg schaukeln, das wurde als einmaliges Erlebnis bereitgestellt, und eine Interessentin erwarb das Präsent für 342 Euro. Ein Instruktor sollte die Einweisung vornehmen, anschließend könne man selbst das Kriegsgerät steuern, Treibstoff und Zeit für Fotos im Preis inklusive.

Zunächst war ein Termin im Oktober 2021 zwischen der Frau und dem lokalen Veranstalter in Osnabrück avisiert. Der wurde aber einvernehmlich verschoben auf den 15. März 2022. Der weitere Verlauf der Nicht-Panzerfahrt erwies sich dann aber als streitig: Laut der Klägerin wurde der Termin im Frühjahr ebenfalls einvernehmlich verschoben. Ja, und dann – bot Jochen Schweizer das Panzerfahren gar nicht mehr an. Man habe „das Produkt aufgrund des aktuellen Weltgeschehens aus dem Portfolio genommen“, antwortet man bei Jochen Schweizer auf die SZ-Anfrage.

Die Frau hatte also keine Chance mehr, innerhalb der Gültigkeitsdauer des Gutscheins mit dem grünen Monster durch die Gräben zu fahren. Sie rief das Münchner Amtsgericht an, damit ihr der Kaufpreis von der Jochen Schweizer GmbH rückerstattet werde. Doch die Münchner Firma meinte, man sei nur der Vermittler gewesen. Und die Vermittlung sei ja erfolgreich gewesen. Streitigkeiten über das Bestehen des Vergütungsanspruchs seien „allein zwischen der Klägerin und dem Leistungsanbieter“, also dem Veranstalter vor Ort, zu klären.

Das Gericht jedoch kam zu dem Schluss: kein Panzer, kein Erlebnis, keine Bezahlung. Sprich, Jochen Schweizer muss der Klägerin die 342 Euro erstatten. Entscheidend, so das Gericht, sei die Frage gewesen, wer den Ausfall bezahlen müsse, der Veranstalter vor Ort oder der Gutschein-Verkäufer. Im vorliegenden Fall, so steht es im Urteil geschrieben, hätte Jochen Schweizer das von der Klägerin eingezogene Geld nicht an den Leistungserbringer vor Ort auszahlen dürfen, sondern hätte es der Klägerin erstatten müssen.

Unstreitig sei, dass das Erlebnis tatsächlich nicht stattgefunden habe und dass die Fahrt innerhalb des Gültigkeitszeitraums nicht mehr möglich gewesen sei. Außerdem führt das Gericht an, der Gutschein-Verkäufer habe nicht widerlegen können, dass der Termin im März 2022 einvernehmlich aufgehoben worden sei. Das Urteil ist nach Auskunft von Martin Swoboda, Pressesprecher am Amtsgericht München, rechtskräftig.